Haller in der Analyse: Mehr als ein Strafraumstürmer

Sebastien Haller schießt seine Tore in der kommenden Bundesliga-Saison für Dortmund. In Person des ehemaligen Frankfurters hat der BVB einen Strafraumstürmer verpflichtet - allerdings einen, der mehr ist als nur ein Strafraumstürmer.

Schon die nackten Zahlen sind beeindruckend. 66 Spiele hat Sebastien Haller für Ajax Amsterdam bestritten und dabei 47 Tore geschossen und deren 17 vorbereitet. Heißt also: Der 28-Jährige war im Schnitt in fast jedem Spiel an einem Treffer beteiligt.

Nur: Was macht Hallers Spiel aus? Wie erzielt der frühere Frankfurter seine Tore? Und wie viele Versuche benötigt er für einen Treffer? Drei Thesen - unterfüttert mit Zahlen, Zahlen, Zahlen.

Haller ist ein Strafraumstürmer

Zwischen 2017 und 2019 spielte Haller für Eintracht Frankfurt. In den beiden Jahren gelangen ihm 33 Tore, die er allesamt aus Strafraumpositionen erzielte. Dass sich sein Spiel während der eher glücklosen Zeit bei West Ham United und zuletzt bei Ajax Amsterdam nicht wesentlich verändert hat, das zeigt eine Statistik aus der vergangenen Saison. Da gab Haller durchschnittlich 3,5 Torschüsse in 90 Minuten ab - 3,2 davon innerhalb des Sechzehners. Das war der Höchstwert aller Spieler der Eredivisie.

Ganz oben: In der Königsklasse überflügelte Sebastien Haller sogar Robert Lewandowski, Karim Benzema und Cristiano Ronaldo. kicker

Haller ist die Zuverlässigkeit in Person

Mit 21 Toren stieg Haller zum Torschützenkönig der niederländischen Liga auf. Trotz kurzer Durststrecken im Herbst und am Saisonende erzielte er im Durchschnitt nicht nur alle 122 Minuten ein Tor, sondern bereitete im Laufe der Saison auch deren sieben vor. Haller ist also in zweierlei Hinsicht zuverlässig: Er trifft - hat aber auch den Blick für seine Mitspieler. 2021/22 brauchte er sogar weniger Torschussvorlagen pro Assist als seine kreativen Teamkollegen (6,3).

Wie gut er in seiner Paradedisziplin ist, dem Toreschießen, das zeigen auch diese Statistiken: In der Eredivisie hatte Haller die meisten Großchancen und nutzte 45 Prozent davon (Durchschnitt aller Spieler mit mindestens zehn: 38,9 Prozent). Er brauchte nur 4,8 Schüsse, um zu treffen (Bestwert unter allen 22 Spielern mit mindestens 2,5 Torschüssen pro Partie) - und in der Champions League war er mit elf Toren der erste Spieler, der es in einer Saison auf mehr als zehn Treffer brachte und dabei nicht für den FC Barcelona, Real Madrid, Manchester United oder den FC Bayern auflief.

Elf Treffer in der Champions League: Damit war Sebastien Haller der drittbeste Torschütze. kicker

Haller ist eine Wucht

Haller ist nicht nur ein Vollstrecker - er bringt auch eine gehörige Körperlichkeit in das Spiel seiner Mannschaft. So gewann er in der vergangenen Eredivisie-Saison 53,7 Prozent seiner Zweikämpfe und kam damit auf die drittbeste Quote aller Angreifer. Noch besser ist Haller in der Luft: 2021/22 gewann er 64 Prozent seiner Kopfduelle und erzielte damit den Bestwert der Stürmer.

Der BVB bekommt also einen Torjäger, der eine Menge mitbringt: Zuverlässigkeit, Körperlichkeit, das Auge für den Mitspieler und natürlich das, was Sebastien Haller ausmacht: Instinkt im Strafraum.