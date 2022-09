Haller gibt ein Update: "Habe Glück, jeden Tag trainieren zu können"

Sebastien Haller befindet sich nach seiner Krebserkrankung auf dem Weg der Besserung. Gegenüber "fifa.com" gab der BVB-Stürmer ein Gesundheits-Update.

Die "Kraft", die er in dieser einschneidenden Lebensphase sehr gut gebrauchen kann, habe er durch "viele Reaktionen und Mitgefühl" erhalten, die ihn "nicht nur aus der Welt des Fußballs" erreichten, so Sebastien Haller auf "fifa.com". Dort erzählt der ivorische Nationalstürmer auch von dem "Schock" der Diagnose, den er inzwischen größtenteils verdauen konnte.

"Mir geht es sehr gut, die Behandlung verläuft gut", verrät der 28-Jährige. "Und ich habe das Glück, täglich trainieren zu können." Haller arbeitet auf dem Weg zurück zur Gesundheit auch auf sein Comeback auf dem Platz hin, wo der BVB zuletzt ohne den Hünen mit 3:0 gegen den FC Kopenhagen gewann - als Haller zum Champions-League-Auftakt erstmals wieder im Stadion gewesen war.

Infantino schrieb einen Brief

Neben FIFA-Präsident Gianni Infantino, der dem Angreifer seine Genesungswünsche per Brief hatte zukommen lassen, bedankte sich der ehemalige Frankfurter in erster Linie bei den Fans. "Ob Ivorer, Niederländer, Franzosen, Deutsche, Engländer oder was auch immer. Alle Menschen, die mich aus der Ferne oder aus der Nähe unterstützen, sind eine Quelle der Kraft für meine Familie, meine Verwandten und mich."