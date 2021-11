Haller erklärt, warum der BVB in Amsterdam unterging

Am Mittwoch treffen Sebastien Haller (27) und Ajax erneut auf Borussia Dortmund. Der Stürmer über seinen Lauf und das eindeutige Hinspiel.

Er fühlt sich gerade "so stark wie noch nie" und zeigt das Spiel für Spiel auf dem Platz: Sebastien Haller führt die Torschützenliste in der Eredivisie (sieben Treffer) an und würde es auch in der Champions League (sechs) tun, wenn Robert Lewandowski nicht wäre. Doch dass der Ex-Frankfurter sein Spiel nicht nur über Tore definiert, bewies er beim 4:0 zwischen Ajax und dem BVB vor zwei Wochen.

Haller war an fast jedem Angriff beteiligt, machte Bälle fest, schüttelte Mats Hummels oder Manuel Akanji ab, leitete den Ball mit der Hacke weiter und krönte seine Gala (kicker-Note 1,5) dann noch mit dem Treffer zum 4:0-Endstand. "Lässt man die 90 Minuten Revue passieren, dann wissen wir, dass es auch in die andere Richtung hätte laufen können", sagt der 27-Jährige im kicker-Interview (Montagsausgabe) bescheiden. "Allein wenn Erling Haaland zu Beginn der zweiten Hälfte auf 1:2 verkürzt hätte. Wir waren sehr gut, aber es war sicher keine perfekte Leistung." Auch deshalb meint er: "Mich hat in diesem ersten Duell nichts überrascht."

Haller über Dortmund: "Es wird deutlich schwerer"

So fahrig und fehlerhaft der BVB in der Johan-Cruyff-Arena agierte, so ballsicher und spielfreudig zerlegte Ajax den Bundesligisten. "Wenn wir im Ballbesitz waren, waren sie nicht sehr aggressiv", erklärt Haller rückblickend über den BVB. "Dadurch hatten wir auch viele Freiräume und konnten unsere Chancen nutzen. Wir haben ihnen aber auch durch viel Tempo und Intensität das Leben schwer gemacht."

Wird es in Dortmund am Mittwochabend (21 Uhr, LIVE! bei kicker und auf DAZN) anders aussehen? "Durch die Unterstützung ihrer Fans, aber auch weil sich der BVB sicherlich revanchieren will, wird es für uns deutlich schwerer", glaubt Haller. "Wichtig wird sein, taktisch den Dortmundern Paroli zu bieten und ihnen mit Kontern wehzutun."

Hallers Sonderlob für Trainer ten Hag

Ohnehin ist Haller davon überzeugt, mit diesem Ajax-Team ähnlich viel erreichen zu können wie 2019, als er mit Frankfurt im Europa-League-Halbfinale stand. "Mit unserer Unbekümmertheit, unserem Enthusiasmus und der Leidenschaft können wir sehr weit kommen und viele Teams überraschen. Was für uns spricht: Die Qualität dieses Kaders ist sehr hoch, es entwickelt sich eine großartige Mannschaft, und wir spielen unheimlich gern gemeinsam. Keiner ist frustriert und hat schlechte Laune. Wir sind sehr hungrig."

Was Haller Trainer Erik ten Hag zuschreibt: "Der Coach ist unglaublich besessen von Fußball, extrem akribisch, er versucht immer wieder neue Übungen in den Einheiten zu kreieren. Er überlässt nichts dem Zufall und gehört zweifelsohne zu den besten Trainern der Welt. Er steht vor einer großartigen Zukunft."