Haller: "Dabei zu sein, ist das eine - der Mannschaft zu helfen, ist aber das andere"

Sebastien Haller spielt wieder Fußball. Nach seinem BVB-Einstand beim 5:1 im Testspiel gegen Düsseldorf ist nicht mehr ausgeschlossen, dass der Angreifer auch bei Dortmunds Jahresauftakt in der Bundesliga im Kader steht. Dafür, so sagte es Haller nach seinem Comeback, müsse er aber einen Mehrwert für die Mannschaft darstellen können.

Es ist ein ziemlich langer Weg, auf den Sebastien Haller zurückblickt, doch jetzt, 176 Tage nach der Diagnose Hodenkrebs, hat der 28-Jährige zum ersten Mal das Dortmunder Trikot getragen. Beim 5:1 im Testspiel gegen den Zweitligisten Fortuna Düsseldorf wurde Haller in der 74. Minute eingewechselt und gab damit sein Debüt für Schwarz-Gelb.

Mit dem Kurzeinsatz im Trainingslager von Marbella ist es wahrscheinlicher geworden, dass der Stürmer auch dann mit von der Partie ist, wenn es in knapp zwei Wochen bei einem Heimspiel gegen den FC Augsburg erstmals in diesem Jahr um Bundesliga-Punkte geht. "Natürlich", sagte Haller an diesem Dienstag auf eine entsprechende Reporterfrage, "es ist möglich."

Viel Applaus und viele Gespräche: Haller ist überrascht

In den vergangenen Wochen hat der ehemalige Frankfurter große Fortschritte gemacht, er weiß allerdings auch: "Dabei zu sein, ist das eine - der Mannschaft zu helfen, ist aber das andere." Sollte Haller gegen den FCA also im Kader stehen, so hieße das: Edin Terzic sieht eine Bereicherung in seiner Nominierung.

Klar ist schon jetzt: Das Spiel gegen Düsseldorf war ein weiterer Schritt. Mit seiner positiven Art hatte Haller auch den BVB auf seinem Weg zum Comeback in die Verantwortung genommen - hinterher prasselte derart vieles auf ihn ein, dass er ziemlich überrascht war. "Ich habe viel Applaus bekommen, viele Nachrichten, viele Gespräche mit meinen Mit- und meinen Gegenspielern geführt", sagte Haller und verriet dann noch mit Blick auf das, was er auf dem Platz empfunden hatte: "Dieses Gefühl hat in den letzten Monaten gefehlt."