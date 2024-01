Hallenmasters in Kiel: Todesfelde mit riesiger Unterstützung - Kilia will den nächsten Sieg

Der Hallenfußball lebt, besonders in Schleswig-Holstein. Am Samstag treffen sich in Kiel die acht nominell besten Klubs des nördlichsten Bundeslandes und werden vor einer großen Kulisse um den Hallenmasters-Titel spielen.

Abgedroschen ist gar kein Ausdruck. "Budenzauber" ist in Bezug auf Hallenfußball wohl die Bezeichnung, die den längsten Bart von allen hat. Und doch schwebt über dem Hallenmasters von Schleswig-Holstein eine gewisse Art von Zauber. Denn auch die 24. Auflage der einst als Landesmeisterschaft ins Leben gerufenen Veranstaltung zieht die Massen in ihren Bann. Die Wunderino-Arena (Ostseehalle) in Kiel jedenfalls ist mit knapp 9000 Zuschauern ausverkauft, wenn am 13. Januar um 17 Uhr das Turnier mit einer gewohnt opulenten Eröffnung beginnen wird.

Am Start sind die nominell acht stärksten Klubs aus dem nördlichsten Bundesland. Der einzige Haken dabei: Die beiden Profivereine Holstein Kiel und VfB Lübeck entsenden, wie bereits in der jüngeren Vergangenheit regelmäßig, ihre Zweitvertretungen. Während man beim Lokalmatador immerhin über den Regionalliga-Dritten spricht, ist die Lübecker Reserve lediglich Elfter in der Oberliga und somit das von der Papierform her schwächste Team im Feld.

Mehr Tickets als Einwohner

Im Umkehrschluss fällt dem VfB-Stadtrivalen 1. FC Phönix die Rolle des Topfavoriten zu. Denn als Regionalliga-Zweiter sind die "Adlerträger" das Schwergewicht beim Masters. Im Vorjahr schafften sie es bis ins Finale, wurden dort vom Ligakonkurrenten SC Weiche Flensburg 08 gestoppt (0:2). Die Endspielteilnehmer von 2023 sehen sich nun in der Vorrunde wieder, die "Zweite" des VfB Lübeck und der Oberliga-Zweite SV Todesfelde komplettieren die Gruppe. Das nur rund 1000 Einwohner zählende Todesfelde sprengte abermals alle Dimensionen, mobilisierte die komplette Region. Die Blau-Gelben aus dem Kreis Segeberg setzten im klubinternen Vorverkauf mehr als 1250 Tickets ab.

Davon kann man beim PSV Union Neumünster nur träumen. Gleichwohl werden auch die Grün-Weißen, die in der Oberliga lediglich bei Derbys oder echten Topspielen mehr als 300 Fans begrüßen dürfen, von einer stattlichen Anhängerschar nach Kiel begleitet. Die bei den Veranstaltern abgerufenen Kartenkontingente waren im Nu vergriffen, sodass sich die "Polizisten" auf die Unterstützung von gut 600 Besuchern freuen dürfen. Die Euphorie um den Masters-Debütanten belegt den Zauber, der über dem Turnier schwebt. Der aktuelle Oberliga-Dritte trat 2019 endgültig aus dem Schatten des jahrzehntelang schier übermächtigen Nachbarn VfR heraus und fiebert nun seiner Premiere in Kiel entgegen. "Wir haben ein gutes Team, vielleicht können wir für eine kleine Überraschung sorgen", sagt PSV-Trainer Marco Frauenstein, für den es - im Gegensatz zu dem einen oder anderen Spieler in seinem Kader - ebenfalls zum Masters-Debüt kommen wird. "Aber es wird sehr, sehr schwierig, denn es steckt viel Qualität im Masters", weiß der 41-Jährige, der auch schon als DFB-Stützpunkttrainer und im Scouting des Hamburger SV tätig war.

Die Neumünsteraner bekommen es in ihrer Gruppe mit Holstein Kiel II, dem in der Meisterschaft noch ungeschlagenen Oberliga-Spitzenreiter TSB Flensburg und dem FC Kilia Kiel zu tun. Der Regionalliga-Vorletzte tritt mit einer wahren Empfehlung die kurze Anreise an. Das Team von Trainer Nicola Soranno startete in diesem Winter bislang bei drei Turnieren: in Neumünster, Heikendorf und Lüneburg. Bei allen drei Events landete Kilia trotz namhafter Konkurrenz auf Platz 1. Sind für die Kieler nun aller guten Dinge vier? Zum Masters-Zauber jedenfalls würde es passen.