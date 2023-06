Halle verpflichtet "klassischen Sechser" Lofolomo

Nach zuletzt fünf Jahren und 98 Einsätzen in der Regionalliga West für Fortuna Düsseldorf II und Borussia Mönchengladbach II klettert Enrique Lofolomo in der Karriereleiter eine Stufe höher.

In der kommenden Saison wird der 23-jährige Lofolomo für den Halleschen FC in der 3. Liga auflaufen, das teilte der Verein aus Sachsen-Anhalt am späten Dienstagnachmittag mit. In Halle soll der 1,85 Meter große Lofolomo dabei helfen, das defensive Mittelfeld zu stabilisieren. Große Teile seiner Entwicklung absolvierte der Deutsch-Kongolese bei Alemannia Aachen, ehe der Schritt in die nordrhein-westfälische Landeshauptstadt und drei Jahre später an den Niederrhein anstand. In der Regionalliga konnte Lofolomo ein Tor und eine Vorlage verzeichnen.

Gut möglich, dass der 23-Jährige als Ersatz für Aljaz Casar verpflichtet wird. Um den 22-Jährigen ranken sich einige Wechselgerüchte, vor allem Vereine aus der 2. Liga werden mit dem Slowenen, der erst vor einem Jahr aus der Reserve von Hoffenheim II verpflichtet wurde, in Verbindung gebracht.

In Halle an der Saale freut man sich jedenfalls so oder so auf die Dienste Lofolomos. "Als klassischer Sechser besticht Enrique durch seine Aggressivität gegen den Ball, seine Laufstärke und sein gutes Passspiel. Wir freuen uns auf einen sehr interessanten Spieler mit Qualität und Perspektive", erklärt Sportdirektor Thomas Sobotzik. Beim Trainingsauftakt in Halle am Mittwoch wird Lofolomo bereits dabei sein.