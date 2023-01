Halle verpflichtet "exzellenten Fußballer" Omladic

Der Hallesche FC hat die Verpflichtung von Nik Omladic bekanntgegeben. Der 33-Jährige hat einen Vertrag bis zum Saisonende unterschrieben, mit der Option auf eine Verlängerung.

Kehrt nach Stationen in seiner Heimat nach Deutschland zurück: Nik Omladic. IMAGO/Fotostand

Der Hallesche FC hat seinen zweiten Wintertransfer bekanntgegeben und setzt erneut auf Erfahrung. Erst zu Jahresbeginn verpflichtete der Tabellen-17. mit Innenverteidiger Alexander Winkler (30) einen Profi, der bereits über 130 Drittligaeinsätze absolvierte. Mit der Verpflichtung von Nik Omladic hat der HFC nun seinen Kader für die Rückrunde komplettiert, teilte der Verein mit.

"Mit Nik Omladic konnten wir einen exzellenten Fußballer für den HFC gewinnen, der verschiedene Positionen ausfüllen kann, individuelle Klasse nachgewiesen hat und viel Erfahrung mitbringt. Er soll uns helfen, die gesteckten Ziele zu erreichen", erklärte Sportdirektor Ralf Minge.

Zuvor bekundeten die Hallenser Interesse an Jan-Marc Schneider, der sich als Trainingsgast beim HFC aufhielt und sogar in einem Testspiel traf. "Unser stark leistungsbezogenes Angebot wurde allerdings abgelehnt", erklärte Minge. Schneider schloss sich kurz darauf dem FSV Zickau an.

Omladic könnte als Offensiv-Allrounder nun die Lösung für den HFC sein. Der Slowene war seit Anfang Januar vereinslos und unterschrieb einen Vertrag bis zum Saisonende, der sich "gegebenenfalls automatisch um ein Jahr verlängert", so die Hallenser. Welche Bedingungen dafür erfüllt werden müssen, ist unklar. Der 33-Jährige soll am Nachmittag erstmals mit dem Team trainieren, ein Einsatz gegen den FSV Zwickau am Samstag ist noch nicht angedacht.

Omladic spielte zuletzt für den slowenischen Zweitligisten Rudar Velenje, für die er in 61 Partien elf Treffer und zwölf Assists verbuchen konnte. Zuvor spielte er bei Hansa Rostock (57 Spiele, 10 Tore), Greuter Fürth (17 Spiele, ein Tor) und Eintracht Braunschweig (72 Spiele, 4 Tore). Seine meisten Pflichtspiele bestritt Omladic zu Beginn seiner Karriere für den slowenischen Erstligisten Olimpija Ljubljana (145 Spiele, 28 Tore).