Halle-Serie brechen - und aufsteigen? Dabrowski: "Wehren würde ich mich nicht"

Nach einer Vorsaison in der unteren Tabellenhälfte hat sich Rot-Weiss Essen in der 3. Liga etabliert. Mittlerweile darf man an der Hafenstraße gar den Blick nach oben richten. Trainer Christoph Dabrwoski möchte dem nicht im Wege stehen.

Es geht eng zu in der 3. Liga. Hinter dem Spitzen-Duo aus Regensburg (42 Punkte) und Dresden (40) bewegen sich gleich fünf Teams im Bereich zwischen 30 und 33 Zählern und damit im Rennen um Aufstiegs-Relegationsplatz drei. Darunter auch Vorjahres-Aufsteiger Rot-Weiss Essen, der im Vergleich zur Konkurrenz einen Joker in der Hinterhand hält: Nach der witterungsbedingten Absage des Auswärtsspiels bei 1860 München hat RWE noch eine Chance mehr als die Konkurrenz, Punkte im Aufstiegsrennen einzufahren.

Aufstiegsrennen - überhaupt ein Thema an der Hafenstraße? "Also wehren würde ich mich nicht dagegen", sagte Trainer Christoph Dabrowski auf der Pressekonferenz vor dem Jahresabschluss gegen den Halleschen FC am Dienstagabend (19 Uhr, LIVE! bei kicker). "Ich bin absolut überzeugt von uns als Mannschaft. Es kommt auf uns an, ob wir die Konstanz in unser Spiel und unsere Ergebnisse hineinbekommen. Wenn wir das schaffen, werden wir weiterhin im oberen Bereich schnuppern. Das fühlt sich doch einfach besser an."

Dafür gilt es erst einmal, das Punktekonto am Abend um drei Zähler auf 33 hochzuschrauben - und damit zumindest virtuell nach 19 Spielen mit den Ulmern auf Platz drei gleichzuziehen. "Ich würde mir wünschen, dass wir mit dem letzten Heimspiel dieses Jahr zu einem runden Abschluss bringen und erfolgreich in die Winterpause gehen. Das würde uns einen extremen Schub geben für das neue Jahr und in eine noch bessere Ausgangssituation bringen, sodass wir im neuen Jahr weiter im Sichtfeld der oberen Plätze bleiben. Denn das macht natürlich mehr Spaß, als wenn man um die Existenz kämpft", erinnert Dabrowski an die Vorsaison, in der man bis in die Endphase gegen den Abstieg kämpfte.

Erster Sieg gegen Halle: "Es wird Zeit"

Stichwort Vorsaison: Weder in der Spielzeit 2022/23 noch zum Auftakt in die laufende Saison am ersten Spieltag gelang den Essenern ein Sieg gegen den HFC - zwei Niederlagen steht ein torloses Remis gegenüber. Diese Serie gilt es zu brechen, wie schon Verteidiger Mustafa Kourouma nach dem 1:0 gegen den VfB Lübeck am Freitagabend wusste: "Seit dem Aufstieg haben wir gegen den HFC noch nicht gewonnen. Es wird Zeit."

Zwar stehen die Hallenser mit nur 18 Punkten am anderen Ende der Tabelle und lediglich einen Punkt über dem Strich. Doch Dabrowski warnte vor einem Gegner, der "besser ist als die Punktezahl und der Tabellenplatz aktuell. Eine unangenehme Mannschaft, die gut kontern kann, extrem viel über Flanken kommt, eine gute Box-Besetzung hat mit Baumann und Nietfeld und sehr gute Fußballer im Zentrum hat. Die Mannschaft hat Qualität, aber wir sollten das Selbstbewusstsein haben, unser Spiel durchzudrücken und unseren Stempel aufzudrücken. Dazu sind wir in der Lage und das sollte unser Ziel sein: aktiv gestalten mit einer guten Restverteidigung." Dabrowskis klares Ziel: "Mit einem Heimsieg das Kalenderjahr abschließen."