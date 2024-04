Halle plant wohl ohne Sportchef Sobotzik

Der Hallesche FC steht vor dem Aus in der 3. Liga - und Sportchef Thomas Sobotzik vor dem Aus beim Halleschen FC.

"Es tut einfach weh", sagte Niklas Landgraf bei MagentaSport, von einer "großen Enttäuschung" sprach der neue Trainer Stefan Reisinger. Der Stachel nach dem 2:4 bei Viktoria Köln trotz 2:0-Führung saß tief beim HFC, der nun mit sechs Punkten Rückstand auf den SV Waldhof Mannheim und auch Arminia Bielefeld in die letzten fünf Spiele gehen muss.

Dabei hatte Halle "60 Minuten ein super Auswärtsspiel gemacht“, wie Reisinger betonte, nach einigen Wechseln dann in Durchgang zwei aber komplett die Kompaktheit verloren: "Das darf uns nicht passieren." So taumelt Halle nach zwölf Jahren in der 3. Liga dem Abstieg entgegen, ein großer Umbruch droht.

Den soll aber wohl nicht Thomas Sobotzik einleiten. Nach Informationen von Sport im Osten plant der HFC ohne den Sportchef, der trotz gültigem Vertrag auch für die Regionalliga zeitnah freigestellt werden soll.

So fand Sobotzik bei der Entlassung von Coach Sreto Ristic in der Pressemitteilung keine Erwähnung, zudem war der 49-Jährige, der vor gut einem Jahr sein Amt in Halle angetreten hatte, auch nicht bei der Vorstellung von Stefan Reisinger anwesend. Und in den Spielen ist er seit Reisingers Verpflichtung nicht mehr auf der Trainerbank zu finden, sondern nur noch auf der Tribüne.

Landgraf glaubt noch an den Klassenerhalt

Landgraf glaubt vor dem Spiel gegen den SC Verl (Samstag, 14 Uhr, LIVE! bei kicker) noch an den Klassenerhalt, "so lange rechnerisch was möglich ist, kämpfen wir natürlich. Wir werden bis zum Ende dran glauben. Wir werden alles reinhauen". Unabhängig von der Liga aber wird Sobotzik die Geschicke beim HFC wohl nicht mehr weiter leiten.