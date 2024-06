Halle legt mit Lübeck-Angreifer Akono nach

Der Hallesche FC hat mit Cyrill Akono einen neuen Stürmer unter Vertrag genommen. Der 24-Jährige wechselt vom VfB Lübeck zu den Saalestädtern. Der in Münster geborene Akono hat in seiner Vita 118 Einsätze in der 3. Liga stehen, stand während seiner bisherigen Karriere unter anderem bei Preußen Münster, Mainz 05 II, SC Verl, Borussia Dortmund II und zuletzt beim VfB Lübeck auf dem Platz. "Cyrill war schon als junger Spieler in Münster auf dem Zettel einiger Bundesligisten. In den letzten Jahren in der 3. Liga ist ihm aus unterschiedlichen Gründen der ganz große Durchbruch noch nicht gelungen“, so Sportdirektor Daniel Meyer. "Er geht diesen einen Schritt mit uns zurück, um gemeinsam Anlauf zu nehmen.“