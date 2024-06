Halle holt auch Bendel zurück

Beim Bau seines Regionalliga-Kaders greift der Hallesche FC offenkundig gerne auf alte Bekannte zurück. Am Freitag wurde publik, dass Torwart Luca Bendel (20) nach einem halben Jahr und 10 Regionalliga-Einsätzen beim FC Eilenburg zurück zum HFC kehrt. Sportdirektor Daniel Meyer unterstreicht in einer Meldung: "Mit Luca bekommen wir einen fleißigen und ehrgeizigen Wettkampftypen, der mit dieser Einstellung perfekt in unsere Vorstellungen passt."