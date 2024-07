Halle gibt Kulke einen Vertrag

Max Kulke hat beim Halleschen FC bislang die komplette Vorbereitung absolviert und darf bleiben. Am Dienstag teilte der Drittliga-Absteiger mit, dass der 23-jährige Mittelfeldspieler einen Vertrag unterschrieben hat. In einer Meldung hebt der HFC die Vorzüge des zuletzt bei der VSG Altglienicke spielenden Kulke hervor: "Mit seiner hervorragenden Technik, mit der er unter Druck Bälle behaupten kann, bringt Kulke eine Vielzahl von Qualitäten mit, die unser Mittelfeld verstärken werden. Seine Ruhe am Ball und seine Fähigkeit, alle Positionen im zentralen Mittelfeld zu spielen, machen ihn zu einem vielseitigen und unverzichtbaren Spieler."