Herrlicher Ausgleich und starke Moral: Halle ringt Köln nieder

Der Hallesche FC hat den nächsten Sieg eingefahren. Eine Woche nach dem 3:2 gegen den SSV Ulm besiegte die Elf von Trainer Sreto Ristic den FC Viktoria Köln mit 2:1 und kletterte auf einen Nichtabstiegsplatz. Dabei musste der HFC erst einmal einem Rückstand hinterherrennen.

Während HFC-Coach Sreto Ristic auf jene Startformation setzte, die in der vergangenen Woche mit einem 3:2 beim SSV Ulm überrascht hatte, nahm Olaf Janßen nach dem 0:2 im DFB-Pokal gegen Eintracht Frankfurt zwei Änderungen an seiner Anfangself vor. Der Viktoria-Trainer berief Handle und Becker, dafür mussten Russo und May weichen.

Halle erwischte den besseren Start und gab schon nach 45 Sekunden in Person von Gayret den ersten Schuss ab, dann bot sich Baumann eine Großchance, als er Kölns Torwart Voll mit einem Flachschuss prüfte (3.). Es war ein schwungvoller Beginn der Gastgeber, die Mitte der ersten Hälfte bei einer Marseiler-Chance zwar durchschnaufen mussten (24.), dann aber in zwei Szenen selbst in Führung hätten gehen können: Erst vergab Baumann, als er alleine vor dem Kasten auftauchte (24.), dann fand Deniz seinen Meister in Voll (25.).

Der HFC ließ jegliche Kaltschnäuzigkeit vermissen, die Viktoria hingegen nutzte ihre zweite Torchance zur Führung: Bogicevic bediente Marseiler, der Halles Schlussmann Schulze mit einem überlegten Flachschuss überwand - 0:1, ein Tor, das dem Spielverlauf nicht gerecht wurde (36.).

Berko überwindet Voll - 1:1

Auch nach dem Seitenwechsel dominierte die Heimelf das Geschehen, dieses Mal belohnte sie sich allerdings auch: Nach einem missratenen Befreiungsschlag von Voll bediente Casar Berko - und der traf mit einem herrlichen Schuss, der sich hinter Voll ins Tor senkte (63.).

Der Ausgleich war vollkommen verdient, genügte dem HFC aber noch lange nicht. Halle spielte weiter nach vorne und legte bald nach: Eitschberger fasste sich ein Herz und zog nach einem Doppelpass mit dem eingewechselten Halimi aus der zweiten Reihe ab - 2:1 (76.).

Köln legt den Schalter nicht mehr um

Nun war auf einmal die Viktoria gefordert, doch die Gäste schafften es nicht mehr, den Schalter noch einmal umzulegen, im Gegenteil: Halle hätte noch das 3:1 markieren können, Wolf vergab aber (82.). Und weil auch Becker die letzte Kölner Möglichkeit ungenutzt ließ, blieb es beim 2:1 für den HFC, der damit den zweiten Sieg nacheinander feierte (87.).

Ein dritter kann nun am Samstag (14 Uhr) beim SC Verl folgen. Viktoria Köln empfängt bereits am Freitag (19 Uhr) Dynamo Dresden.