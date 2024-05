Halles Abstiegssorgen wachsen: Hobsch lupft effiziente Hachinger zum Sieg

Nach zwei Siegen in Serie hat der Hallesche FC einen Dämpfer im Abstiegskampf kassiert. Trotz einer starken ersten Hälfte setzte es für den abstiegsbedrohten HFC eine Niederlage gegen die SpVgg Unterhaching.

Zweiter Sieg in Serie: Die SpVgg Unterhaching fuhr in Halle einen 1:0-Erfolg ein. IMAGO/foto2press

HFC-Coach Stefan Reisinger wurde nach dem 1:0-Sieg in Saarbrücken zu einer Veränderung gezwungen und ersetzte den gesperrten Kapitän Nietfeld (5. Gelbe) positionsgetreu mit Behrendt.

Bei den Gästen aus Unterhaching, die zuletzt den umjubelten 2:0-Derby-Erfolg über 1860 München gefeiert hatten, musste Trainer Marc Unterberger auf insgesamt zehn Akteure verzichten. Während Hoops, Stark und Westermeier in die Startelf rückten, standen die gesperrten Skarlatidis (5. Gelbe), Stiefler (10. Gelbe) sowie Kapitän Schwabl (Grippe) nicht zur Verfügung.

Halle dominiert im ersten Durchgang

Nahezu von der ersten Minute an dominierten die Hausherren, die zuletzt zweimal in Serie gewonnen hatten, das Geschehen im Leuna Chemie Stadion. Den ersten nennenswerten Abschluss setzte dennoch ein Hachinger ab, doch Krattenmachers Freistoß parierte Müller letztlich mühelos (11.).

Bis zum Pausenpfiff traten die Gäste offensiv dann nur noch äußerst selten in Erscheinung, der HFC wiederum hielt an seiner zielstrebigen und offensiven Spielweise fest.

Skenderovic scheitert an Vollath - Hoops verletzt ausgewechselt

In der 15. Minute lenkte Haching-Keeper Vollath einen Distanzschuss von Skenderovic noch mit den Fingerspitzen über die Latte, nach rund einer halben Stunde verpassten sowohl Eitschberger (31.) als auch Deniz (33.) ebenfalls die HFC-Führung.

Die Spielvereinigung, die in der Offensive also deutlich Luft nach oben hatte, musste derweil kurz vor der Pause einen weiteren personellen Dämpfer hinnehmen. Da sich der 18-jährige Hoops bei einem Zusammenstoß mit Casar eine Kopfverletzung zuzog, kam der nur zwei Jahre ältere Zentrich für Hachings Eigengewächs in die Partie (40.).

Baumann lässt Großchance liegen - Hobsch eiskalt

Die Hallenser knüpften nach dem Wiederanpfiff an ihren bis dato dominanten Auftritt an und behielten weiter die Oberhand. Nachdem Baumann in der 56. Minute jedoch die große Chance auf das 1:0 liegen ließ, klingelte es kurz darauf plötzlich auf der Gegenseite.

In Folge eines schönen Steckpasses von Krattenmacher lief Hobsch alleine auf Vollath zu, behielt die Nerven und überlupfte den Schlussmann sehenswert zur Gäste-Führung (63.).

Druck auf den HFC vergrößert sich

Mit dem Vorsprung im Rücken fanden die Hachinger zu mehr Sicherheit und Stabilität, die Hausherren blieben in der Schlussphase wiederum weitestgehend harmlos.

Da auch Skenderovic in der 84. Minute eine Freistoß-Hereingabe knapp verpasste, endete die Siegesserie der Hallenser, die damit weiterhin auf einem Abstiegsplatz verweilen, im dritten Spiel.

Das nächste Mal im Einsatz sind die beiden Mannschaften zur selben Zeit, nämlich am kommenden Samstag um 14 Uhr. Halle trifft auswärts auf Bielefeld, Unterhaching empfängt Dresden.