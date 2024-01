Boyd-Doppelpack gegen Ex-Klub: Mannheim verkürzt Abstand auf Halle

Zum Auftakt des 23. Spieltags fährt Waldhof Mannheim einen deutlichen Sieg beim Halleschen FC ein (4:1). Einen Stimmungsdämpfer müssen die Mannheimer trotz des wichtigen Dreiers dennoch hinnehmen.

Waldhof Mannheim fuhr am Freitagabend einen deutlichen 4:1-Sieg in Halle ein. IMAGO/Jan Huebner

Zum 58. Vereinsgeburtstag und mit zwei Siegen im Rücken empfing der Hallesche FC den SV Waldhof Mannheim am Freitagabend. HFC-Coach Sreto Ristic schickte dabei im Duell zweier Kellerkinder dieselbe Startelf ins Rennen, die unter der Woche einen späten 3:2-Erfolg in Duisburg hatte feiern können.

Gezwungenermaßen zu einem Wechsel kam es dagegen bei den Gästen aus Mannheim, deren Auftakt ins Jahr 2024 mit zwei Niederlagen in Lübeck (1:2) und gegen Dresden (0:2) misslungen war. Trainer Rüdiger Rehm ersetzte in der Defensive den gelbgesperrten Carls mit Startelfdebütant Bolay.

Boyd eröffnet gegen seinen Ex-Klub

In einer munteren Anfangsphase waren es die Mannheimer, die nach neun Minuten erstmals Torgefahr im Leuna Chemie Stadion versprühten. Jans' tückische Hereingabe rutschte HFC-Keeper Schulze beinahe unter den Armen hindurch, doch Innenverteidiger Behrendt eilte seinem Schlussmann zur Hilfe und klärte rechtzeitig.

Nachdem wenige Minuten später Eitschberger aus der zweiten Reihe noch am Außenpfosten gescheitert war (12.), verflachte das Spielgeschehen zunehmend etwas. Die nächste nennenswerte Offensivaktion ereignete sich schließlich in der 25. Minute - und führte zum 1:0 aus Sicht der Gäste. Ausgerechnet Winterneuzugang Boyd, der zwischen 2019 und 2021 insgesamt 90 Pflichtspiele (40 Toren, 17 Vorlagen) für die Hallenser absolviert hatte, brachte die Gäste nach punktgenauer Hereingabe von Gouras in Führung.

Bis zum Pausenpfiff agierten beide Mannschaften weitestgehend auf Augenhöhe, fanden dadurch aber auch nur selten Lücken im gegnerischen Defensivverbund. Nach den ersten 45 Minuten stand folglich also ein 1:0 für den Waldhof zu Buche.

Joker Hawkins und Mannheim drehen nach der Pause auf

Lange dauerte es nicht, ehe die Mannheimer nach dem Wiederanpfiff den nächsten Treffer nachlegen konnten. Goden setzte den kurz zuvor eingewechselten Hawkins ins Szene, der das Spielgerät mit voller Wucht aus rund zehn Metern in den Winkel feuerte (48.).

Während Baumann in der Folge noch die beste HFC-Gelegenheit im zweiten Abschnitt gehabt hatte (60.), schnürte Boyd sechs Minuten darauf den Doppelpack zum 3:0. Bolay bediente den Mittelstürmer mit einer halbhohen Flanke und krönte sein gelungenes Startelfdebüt.

Für die Gastgeber kam es anschließend indes noch dicker, denn unmittelbar nach dem dritten Gegentreffer zappelte die Kugel bereits ein viertes Mal in den Maschen des Hallenser Gehäuses. Einen sehenswerten Hacken-Assist des auffälligen Hawkins schoss Wagner aus spitzem Winkel flach ins gegenüberliegende Toreck ein (68.).

Beide Teams in den Schlussminuten in Unterzahl

Doch damit nicht genug, denn auch in der Schlussphase sollte es nicht weniger ereignisreich zur Sache gehen. In der 83. Minute foulte Karbstein Gegenspieler Wolf im eigenen Strafraum und wurde von Schiedsrichter Patrick Ittrich mit glatt Rot des Feldes verwiesen. Joker Nietfeld übernahm die Verantwortung vom Punkt und netzte zum 1:4 aus HFC-Sicht ein.

Am Ergebnis änderte sich letztlich nichts mehr, doch auch Halle beendete die Schlussminute zu zehnt. Kapitän Landgraf verletzte sich bei einem Sturz unglücklich an der linken Schulter, konnte jedoch nicht ausgewechselt werden, da die Hausherren zu diesem Zeitpunkt bereits fünfmal gewechselt hatten.

Mannheim, das in der Tabelle den Abstand auf Halle nun verkürzt hat, ist am nächsten Sonntag wieder gefordert: Aufsteiger Münster gastiert um 16.30 Uhr im Carl-Benz-Stadion. Einen Tag zuvor ist Halle in Sandhausen zu Gast (14 Uhr).