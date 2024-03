Siebte Minute der Nachspielzeit: Lienhard trifft Halle ins Mark

Was für eine Schlussphase! Am späten Samstagnachmittag haben sich der Hallesche FC und der SC Freiburg II mit einem 2:2 getrennt. In einem sehr unterhaltsamen Kellerduell schien das Pendel zu Gunsten der Elf von Trainer Sreto Ristic auszuschlagen - doch dann kamen die Gäste mit der letzten Aktion zurück. Und das, obwohl sie nur noch zu zehnt waren.

Umkämpftes Duell zwischen Halle und Freiburg II: Hier streiten sich Tunay Deniz (li.) und Fabian Rüdlin um den Ball. IMAGO/Picture Point LE