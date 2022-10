Halle empfängt formstarken BVB: Hoffnung auf den Befreiungsschlag

Zum Abschluss des 11. Spieltags in der 3. Liga wartet ein Kellerduell: Mit dem Halleschen FC und Dortmund II treffen im Leuna Chemie Stadion der Tabellenvorletzte und das aktuelle Schlusslicht aufeinander.

Er will mit seinem HFC endlich wieder gewinnen: Halles Trainer André Meyer IMAGO/Eibner

Wenn der Hallesche FC am Montagabend ab 19 Uhr (LIVE! bei kicker) Dortmund II begrüßt, treffen zwei echte Kellerkinder (beide acht Punkte) aufeinander. Umso wichtiger wird es für beide Mannschaften sein, dreifach zu punkten, damit man die Abstiegsränge wieder schnellstmöglich hinter sich lassen kann.

BVB II zuletzt mit vier Punkten aus zwei Spielen

Beide Teams weisen eine identische Bilanz auf (2/2/6), befinden sich allerdings in unterschiedlichen Phasen. Während der Hallesche FC seit drei Ligaspielen auf einen Dreier wartet, zeigt die Formkurve der Zweitvertretung des BVB deutlich nach oben. Aus den letzten beiden Spielen sprangen für die Schwarz-Gelben vier Punkte heraus, was immerhin der Hälfte ihrer bisherigen Gesamtpunktzahl entspricht.

Im Heimspiel gegen 1860 München konnte der BVB nach Rückstand noch einen Punkt ergattern (1:1), während man einen Spieltag zuvor einen Auswärtssieg bei der direkten Konkurrenz aus Zwickau (2:1) landen konnte.

Im Vorfeld des Montagabendspiels äußerte sich HFC-Trainer André Meyer im Rahmen der Pressekonferenz zur Vorgehensweise seines Teams: "Wir wollen von der ersten Minute an bereit sein und das auch ausstrahlen." Nach der 0:1-Niederlage beim MSV Duisburg am vergangenen Spieltag erläuterte er, warum gegen die "Zebras" am Ende erneut keine Punkte auf der Haben-Seite standen.

"In den entscheidenden Momenten haben wir uns gegen erfahrene Spieler des Gegners nicht durchgesetzt", so Meyer. Auf exakt diese Aspekte wurde in der Vorbereitung aufs Dortmund-Spiel nun großen Wert gelegt.

Eine Mannschaft mit vielen großen Talenten. André Meyer

Was Halles Gegner, die Preußer-Elf, angeht, weiß der 38-jährige Übungsleiter: "Der BVB hat eine Mannschaft mit vielen großen Talenten. Sie haben Tempo und Technik." Auf Halle wartet also ein formstarker wie talentierter Gegner aus Dortmund, der mindestens genauso heiß auf die drei Punkte sein wird.

Bei Halle sind die zuletzt noch angeschlagenen Sebastian Müller und Nico Hug wieder voll belastbar und einsatzbereit. Hug dürfte links hinten beginnen, Müller eine Jokerrolle zukommen.