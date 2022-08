Halle begrüßt Steczyk im Probetraining

Für vorerst zwei Tage darf sich Dominik Steczyk beim Halleschen FC beweisen. Der HFC begrüßt den Stürmer des polnischen Erstligisten Piast Gleiwitz im Probetraining.

Im Training des Halleschen FC gastiert derzeit mit Steczyk ein Spieler, der den deutschen Fußball bereits kennt. 2015 wechselte der mittlerweile 23-Jährige von Kattowitz in die Jugend des VfL Bochum. Nach drei Jahren an der Castroper Straße ging er 2018 zum 1. FC Nürnberg, für dessen Zweitvertretung er 22 Spiele (zehn Tore) in der Regionalliga Bayern absolvierte.

Nach der Unterschrift unter seinen ersten Profivertrag bei den Franken zog es Steczyk in die polnische Heimat. Für Piast Gleiwitz und Stal Mielec spielte er 66-mal in der ersten polnischen Liga (fünf Tore). Bis Dienstag hat der Stürmer nun die Chance, sich für eine Anstellung in Halle zu empfehlen.