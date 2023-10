Halle atmet auf: "Jeder hat gedacht, es wiederholt sich"

Tief im Tabellenkeller der 3. Liga hat der Hallesche FC ein Lebenszeichen gesendet. Beim ersten Auswärtssieg bei Überraschungsteam Ulm überzeugte das Team von Sreto Ristic mit einem starken Offensiv-Duo sowie einem neuen Rückhalt - und fand ein lange gesuchtes Quäntchen.

Feierte mit dem HFC in Ulm den ersten Auswärtssieg in dieser Saison: Sreto Ristic. IMAGO/Langer

Schlechter hätte das Auswärtsspiel beim Überraschungsteam Ulm für den Halleschen FC kaum beginnen können. Nach Dennis Chessas Pfostenschuss sprang der Ball von Jannes Vollerts Bein ins Netz. Nach einem Eigentor 0:1 in Rückstand beim formstarken Tabellendritten, während von den vergangenen sechs Ligaspielen fünf verloren gingen (ein Remis): Die Vorzeichen standen für den HFC am Samstagnachmittag nach neun Minuten denkbar schlecht. Doch in einer hart umkämpften Partie kam die Elf von Trainer Sreto Ristic stark zurück - und brachte am Ende einen enorm wichtigen 3:2-Auswärtssieg gerade noch ins Ziel, den ersten in dieser Saison.

Nach langer Suche: Der HFC findet das "Quäntchen Glück"

"Ich bin sehr, sehr erleichtert, froh und happy, dass sich die Jungs belohnt haben", freute sich ein gelöst wirkender Ristic am "MagentaSport"-Mikrofon. "Wir haben so oft ein gutes Spiel gemacht - und auf einmal warst du 1:0 hinten." Ein Muster, dass sich auch am Samstag zeigte - und bei seinem Team ein gewisses Kopfkino auslöste: "Jeder hat gedacht, es wiederholt sich. Aber heute war es dieses Quäntchen Glück, was wir die ganze Zeit verlangt haben und weswegen wir oft verkrampft sind. Das war heute auf unserer Seite", erklärte Ristic. Gleich zweimal profitierte sein Team von Aluminium-Treffern der Ulmer. Etwa tief in der Nachspielzeit, als Dennis de Sousa mit seinem Kopfball an der Latte scheiterte.

Dennoch zeigten die Gäste laut Ristic eine gute Leistung, für den Turnaround sorgte ein offensives Duo: Doppelpacker Dominic Baumann und Timur Gayret (beide kicker-Note 2,0), der zwei Tore vorbereitete und Baumanns Handelfmeter zum 1:1 herausholte. "Baumi ist wahnsinnig wichtig für uns. Wir wissen, dass wir den Ball einfach in seine Richtung schlagen müssen", lobte Ristic seinen Neuzugang aus Zwickau.

Dieser führt nach seinen Saisontreffern acht und neun nun mit Jannik Mause (FC Ingolstadt) die Torjäger-Liste der 3. Liga an. Und auch Zuarbeiter Gayret lobte der HFC-Coach: "Er ist ein herausragender Spieler. Heute hat er eine Menge für uns getan."

"Auf den Tag gewartet": Schulze feiert Profi-Debüt

Anteil an dem Erfolg hatte noch eine weitere, von Ristic vor der Partie etwas überraschend nominierte Personalie. Torhüter Moritz Schulze, der den Vorzug vor der bis dato etatmäßigen Nummer eins Sven Müller erhielt und bei seinem Profi-Debüt überzeugte (kicker-Note 3,0). "Es ist nicht so, dass Sven katastrophal gespielt hat. Aber er hatte einfach nicht dieses Quäntchen Glück, das Moritz heute ausgestrahlt hat", erklärte der HFC-Coach, der sich auf sein Gefühl verließ, seinen Torhüter-Tausch.

Der Debütant selbst war nach seiner gelungenen Premiere überglücklich: "Das war unbeschreiblich für mich heute. Ich habe auf den Tag gewartet." Durch den Sieg verbesserte sich der HFC zwar tabellarisch nicht, man steht weiter auf Abstiegsplatz 18 (11 Punkte). Die Hallenser sind nun jedoch wieder in Schlagdistanz zum rettenden Rang 16, den aktuell Aufsteiger Lübeck (12 Zähler) innehat. Ristic wollte die Spannung daher weiter hochhalten: "Wir wissen, dass noch nichts erreicht ist."