Hallbergmoos feiert nächsten Sieg - Auch Donaustauf stoppt Hankofen nicht

Die SpVgg Hankofen-Hailing zieht weiter einsam ihre Kreise an der Tabellenspitze. Auch der SV Donaustauf war dem Primus nicht gewachsen. Am Tabellenende gewann der VfB Hallbergmoos zum zweiten Mal in Folge und reichte die rote Laterne an Gundelfingen weiter.

Durften sich über den zweiten Erfolg in Serie freuen: Die Spieler des VfB Hallbergmoos schlugen Wasserburg mit 2:0 und reichten die rote Laterne an Gundelfingen weiter. imago images/foto2press

Bayernliga Süd Startseite

Spieltag

Tabelle

Tabellenrechner

Der TSV Wasserburg verlor am Freitagabend beim Debüt von Matthias Pongratz, der nach dem Rücktritt von Niki Wiedmann dessen Nachfolge antrat, das wichtige Kellerduell in Hallbergmoos mit 0:1. Im ersten Durchgang hatten die Gastgeber ein leichtes Chancenplus und münzten dies auch in einen Treffer um. Werner zeichnete sich in Minute 31 für den einzigen Treffer des Tages verantwortlich. Nach der Pause kämpfte sich Wasserburg zurück ins Spiel - auch weil dem VfB die Geduld aus der ersten Hälfte abhandenkam. Die Löwen drückten, der Ausgleich wollte ihnen aber nicht gelingen. Auf der Gegenseite schaffte es Hallbergmoos nicht, seine vorhandenen Konter zur Entscheidung zu verwerten. Dennoch stand letztlich der zweite Sieg in Folge auf der Anzeigentafel.

Im zweiten Freitagsspiel war der FC Ingolstadt II beim abstiegsgefährdeten SV Pullach zu Gast. Llugiqi (7.) und Rausch (9.) legten schon früh den Grundstein für einen letztlich ungefährdeten Schanzer-Sieg. Zwar verkürzte Diep mit dem Pausenpfiff für Pullach, das sich ins Spiel zurück arbeitete, kurz nach Wiederbeginn kassierte der Gastgeber aber den nächsten Rückschlag. Llugiqi (52.) stellte mit seinem zweiten Einschuss den alten Abstand wieder her. Spätestens mit Burghards Ampelkarte war die Begegnung vollends gelaufen. Während die Ingolstädter weiter in Schlagdistanz zu Platz zwei bleiben, muss Pullach aufpassen, nicht auf einen direkten Abstiegsplatz abzurutschen. Das wäre am Samstagnachmittag bereits möglich gewesen, der FC Gundelfingen verlor allerdings zuhause gegen den FC Deisenhofen 0:2 und übernahm zudem die rote Laterne aus Hallbergmoos. Glück für Pullach also. Alles andere als rund läuft es auch weiterhin beim TSV Schwabmünchen, der in Kottern 2:4 unterlag und nun schon einen Sieben-Punkte-Rückstand ans rettende Ufer hat.

Türkspor Augsburg verpasste derweil den Sprung in die vordere Tabellenhälfte, weil man beim TSV Dachau einen 2:0-Vorsprung trotz fast 60-minütiger Überzahl nicht über die Zeit brachte. Ebenfalls remis endete die Begegnung zwischen dem TSV Landsberg und dem TSV Schwaben Augsburg - 1:1. Für Landsberg, das zur Pause 1:0 führte, eine vergebene Chance, um an Relegationsplatz zwei zu schnuppern.

Und an der Tabellenspitze? Da setzte die SpVgg Hankofen-Hailing ihren unerbittlichen Marsch Richtung Regionalliga fort. Auch der SV Donaustauf war dem souveränen Tabellenführer im Topspiel schlussendlich nicht gewachsen. Der legte nämlich gleich furios los. Richter, der wenig später mit einer Platzwunde ausgewechselt werden musste, beförderte das Leder nach nur wenigen Sekunden ans Aluminium. Glück für Donaustauf. Besser machte es Lermer in der Nachspielzeit des ersten Durchgangs. Beck bediente und der 26-jährige Angreifer drosch das Spielgerät ins Tor. Ansonsten passierte bis dato nur wenig vor beiden Toren. Mit dem Schwung der späten Führung kamen die Gastgeber aber besser aus der Kabine. Härtl bediente wiederum Lermer, der von Vogl im Sechzehner nur noch durch ein Foul zu stoppen war. Den fälligen Strafstoß verwandelte Lermer (49.) selbst eiskalt. Sein 17. Saisontreffer bereits. Nur 120 Sekunden später war dann auch der Deckel drauf. Wagner pflückte sich einen langen Ball aus der Luft und schob gegen die schläfrig agierende Gästeabwehr überlegt zum 3:0 ein. Zugleich der Endstand, denn Hankofen ließ auch nach dem dritten Treffer gegen harmlose Gäste nichts mehr anbrennen.