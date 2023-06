Hall kommt: Chicago nicht nur wegen Bedard im Fokus

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (2 Uhr MESZ) startet der NHL Draft 2023, der diesmal in Nashville, Tennessee, abgehalten wird. Die wichtigsten Fragen zur Auswahl der Talente ...

Wer sind die begehrtesten Talente?

Der Draft-Jahrgang 2023 gilt als einer der besten seit langem. Er weckt Erinnerungen an das Jahr 2015, als nach Connor McDavid an Position eins und Jack Eichel an Position zwei auch noch Spieler wie Mitch Marner an fünf oder Mikko Rantanen an zehn ausgewählt worden waren. Der designierte Nummer-eins-Pick Connor Bedard gilt nun im Jahr 2023 ebenfalls als kommender Superstar.

Hinter Bedard stehen mit Adam Fantilli, dem Schweden Leo Carlsson sowie dem US-Amerikaner Will Smith drei Mittelstürmer zu Auswahl, die allesamt als sichere Topspieler für eine Zukunft in der NHL gelten. In Sachen Talent auf einem ähnlichen Level zu Bedard steht derweil Außenstürmer Matvei Michkov, der allerdings noch drei Jahre in seiner russischen Heimat SKA St. Petersburg (KHL) unter Vertrag ist.

Der erste Verteidiger, der ausgewählt wird, könnte diesmal ein Österreicher sein: Denn David Reinbacher, der schon als Teenager längst den Sprung in die Schweizer National League geschafft hat, gilt als großes Abwehrtalent und könnte damit auf den Spuren von Moritz Seider wandeln, der 2019 bereits an Position sieben von den Detroit Red Wings ausgewählt worden war.

Wie stehen die Chancen für deutsche Spieler?

Die Draft-Reihenfolge 2023 - Top 10 Chicago Anaheim Columbus San Jose Montreal Arizona Philadelphia Washington Detroit St. Louis

Nach den sehr starken Jahren 2019 (mit Seider) und erst recht 2020, als Tim Stützle an drei, Lukas Reichel an 17 und J.J. Peterka an Position 34 genommen worden waren, droht aus deutscher Sicht ein Jahr zum Vergessen. Denn ungeachtet der Vizeweltmeisterschaft ist unklar, ob 2023 überhaupt ein deutscher Akteur ausgewählt wird.

Die beiden Stürmer Kevin Bicker und Linus Brandl (beide 18), die zuletzt beide bei den Jungadlern in der DNL aufliefen, gelten als Kandidaten. Ebenso Verteidiger Norwin Panocha (18), der - wie Bicker in Mannheim - bei den Eisbären Berlin bereits DEL-Luft schnupperte.

Apropos Mannheim und Berlin: Mit Keeper Arno Tiefensee (21) nach starken Play-offs mit den Adlern sowie Stürmer Bennet Roßmy (19), der im vergangenen Jahr im Junior Camp als Trainingsgast bei Berlins "Mutterklub" Los Angeles Kings positiv auf sich aufmerksam gemacht hatte, könnten zwei weitere Deutsche als sogenannte "Overager" ebenfalls für eine Auswahl in Betracht kommen.

2022 waren mit den beiden zuletzt für den deutschen Meister EHC Red Bull München aktiven Julian Lutz (2. Runde) und Maksymilian Szuber (6. Runde) immerhin zwei Deutsche gezogen worden - beide bei den Arizona Coyotes. Dank einer guten DEL-Saison und dem Silbermedaillengewinn bei der WM in Finnland und Lettland verdiente sich Szuber zuletzt sogar seinen Einstiegsvertrag in der NHL.

Welche Klubs könnten besonders aktiv sein?

Eine ganze Reihe von Teams versuchten bereits im Vorfeld, teils auch erfolgreich, Spieler abzugeben, um Spielraum unter dem Salary Cap freizumachen. Die Gehaltsobergrenze, die als Folge der Pandemie und finanzieller Einbußen das Manövrieren auf dem Transfermarkt für die große Mehrheit der 32 Klubs noch immer sehr schwer gestaltet, lässt viele Teams kreativ werden. Deals mit drei Parteien, das Übernehmen von Teilen von Gehältern sowie Abgänge teurer Spieler ohne echten Gegenwert werden immer mehr zur Tagesordnung.

Die Boston Bruins, die als Strafe für Cap-Überschreitungen durch Bonuszahlungen gut vier Millionen US-Dollar zusätzlich unter der Gehaltsobergrenze von - im kommenden Jahr - 83,5 Millionen US-Dollar einkalkulieren müssen, gelten gerade in Sachen Abgängen als ein "Team to watch" und machten mit dem Transfer von Taylor Hall nach Chicago am Montag, den 26. Juni, bereits den Anfang. Die Blackhawks sind derweil neben Arizona, Anaheim, aber auch den Red Wings eines der wenigen Teams mit viel finanziellem Spielraum auch für kostspielige Deals - auch nach der Hall-Verpflichtung.

Was ist von den Klubs von Draisaitl & Co. zu erwarten?

Die Edmonton Oilers, die dem späteren Stanley-Cup-Sieger Vegas Golden Knights in Play-off-Runde zwei lange Paroli boten, haben den Titel im Visier. Travis Konecny und sogar Erik Karlsson werden als potenzielle Neuzugänge gehandelt. Aber auch Edmonton muss finanzielle Zwänge beachten, deswegen wird unter anderem Rechtsaußen Kailer Yamamoto auf dem Markt angeboten.

Die sich im Aufwind befindenden Red Wings suchen vor Seider vor allem in Sachen Scoring nach Verstärkungen. Tim Stützles Senators benötigen derweil mehr Tiefe, Erfahrung und Physis. Eine Rückkehr Karlssons schloss Letzterer selbst zuletzt nicht gänzlich aus. Auch Buffalo will nach oben, hier steht ein Torhüter und generell weitere Verstärkung des Defensivverbunds auf der Agenda.

Bei Philipp Grubauers Seattle Kraken dürfte nach der ein wenig überraschenden ersten Play-off-Teilnahme schon im zweiten Jahr der Existenz dagegen weiter der behutsame Aufbau auf der Agenda stehen.