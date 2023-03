Halil Altintop wird Sportlicher Leiter am Bayern-Campus

Der FC Bayern München hat eine wichtige Schlüsselfunktion in seiner Nachwuchsarbeit besetzt: Halil Altintop übernimmt ab sofort die Campus-Leitung beim FCB. Zuletzt hatte die Holger Seitz inne.

Was der kicker bereits im Dezember angekündigt hatte, wurde nun offiziell verkündet: Der ehemalige Bundesliga-Profi Halil Altintop steigt beim FC Bayern München auf und wird neuer Sportlicher Leiter am Campus. Der 40-Jährige tritt damit die Nachfolge von Holger Seitz an, der im November 2022 von Martin Demichelis übernahm und zur U 23 der Bayern wechselte.

Halil Altintop, dessen Zwillingsbruder Hamit einst von 2007 bis 2011 bei den Bayern kickte, ist seit Sommer 2020 im Verein. Er coachte zunächst in der U 16 und U 17, arbeitete zuletzt als Koordinator für die Talente auf dem Sprung in die Profimannschaft. Zudem kümmerte er sich um die Spieler, die der FC Bayern an andere Vereine verlieh.

"Er kennt den Klub"

"Wir haben großes Vertrauen in Halil Altintop. Er ist im dritten Jahr am Campus, er kennt den Klub, kennt die Abläufe und bringt die Erfahrung von mehr als 15 Jahren als Spieler im Profifußball mit", sagt Sportvorstand Hasan Salihamidzic über den 351-fachen Bundesliga-Spieler (u.a. für den FC Schalke 04, Eintracht Frankfurt und den FC Augsburg). Seine aktive Karriere beendete Altintop im Sommer 2018 nach einer letzten Station beim 1. FC Kaiserslautern.

"Ich freue mich sehr auf diese tolle Herausforderung. Ich bedanke mich für das in mich gesetzte Vertrauen und werde alles dafür tun, damit wir gemeinsam die erfolgreiche Arbeit am Campus fortsetzen können", wird der ehemalige Nationalspieler (38 Einsätze für die Türkei) in der Vereinsmeldung zitiert.