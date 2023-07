Haliburton, Brunson & Co.: Das sind die NBA-Stars im WM-Kader der USA

Die altgedienten Protagonisten der Liga fehlen zwar, doch die USA bieten bei der WM in Fernost ab Ende August einen mit NBA-All-Stars gespickten Kader auf.

Leitet die US-Basketballer bei der WM an: Steve Kerr, Head Coach der Golden State Warriors. picture alliance / REUTERS

LeBron James, Stephen Curry und Kevin Durant fehlen auf der Liste, dennoch zählen die US-Basketballer bei der WM in Japan, Indonesien und auf den Philippinen (25. August bis 10. September) wie immer zu den absoluten Favoriten auf die Goldmedaille.

Im zwölfköpfigen Aufgebot von Head Coach Steve Kerr (Golden State Warriors) - er wird im Staff unter anderem von Erik Spoelstra (Miami Heat) und Tyronn Lue (Los Angeles Clippers) unterstützt - sind einige All-Stars dabei. Tyrese Haliburton (Indiana Pacers), Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves) - beide freuten sich kürzlich während der Free Agency über XXL-Verträge - und Jaren Jackson Jr. (Memphis Grizzlies) zählen zu Kerrs Auserwählten. Letzterer war in der vergangenen NBA-Saison bester Defensivspieler und soll mit dafür sorgen, dass die körperlich zuletzt überlegenen Titelanwärter aus Europa wie Frankreich, Spanien und Serbien besser in Schach gehalten werden können.

Dazu kommt mit dem Wagner-Teamkollegen Paolo Banchero von den Orlando Magic der Rookie des Jahres in der NBA.

Test gegen das DBB-Team

"Ich bin zuversichtlich, dass diese Gruppe unser Land gut repräsentieren wird, mit Einsatz, Talent und dem Willen, gemeinsam zu gewinnen", sagte Kerr, der mit seiner Auswahl in Gruppe C auf das um Ex-MVP Giannis Antetokounmpo bangende Griechenland, Neuseeland und Jordanien trifft.

In der Vorbereitung testen die US-Amerikaner unter anderem auch gegen die deutsche Nationalmannschaft (20. August). Die USA haben die WM bislang fünfmal gewonnen, bei der letzten Ausgabe 2019 aber nur den enttäuschenden siebten Platz belegt, als die Spanier triumphierten. Der letzte WM-Titel datiert aus dem Jahr 2014.

Das US-Aufgebot im Überblick

Paolo Banchero (Orlando Magic), Mikal Bridges (Brooklyn Nets), Jalen Brunson (New York Knicks), Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves), Tyrese Haliburton (Indiana Pacers), Josh Hart (New York Knicks), Brandon Ingram (New Orleans Pelicans), Jaren Jackson Jr. (Memphis Grizzlies), Cam Johnson (Brooklyn Nets), Walker Kessler (Utah Jazz), Bobby Portis (Milwaukee Bucks), Austin Reaves (Los Angeles Lakers).