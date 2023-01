Halfpipe-Weltmeister Smaine stirbt bei Lawinenunglück in Japan

Der Halfpipe-Weltmeister Kyle Smaine ist bei einem Lawinenunglück in Japan ums Leben gekommen.

Kyle Smaine gewann 2015 in Kreischberg/Österreich WM-Gold in der Halfpipe. imago images/ZUMA Wire

Wie US-Medien am Dienstag unter Berufung auf seine Familie berichteten, wurden der 31-Jährige und ein weiterer Mann in der zentraljapanischen Präfektur Nagano von einem Such- und Rettungsteam ohne Lebenszeichen gefunden. Sie waren am Wochenende auf einer Skitour unterwegs, als auf einem 2100 Meter hohen Berghang eine Lawine abging.

"Ich bin so unglaublich dankbar, dass ich dich heiraten und dich in meinem Leben haben durfte", schrieb Smaines Ehefrau Jenna Dramise bei Instagram, "ich kann es kaum erwarten, dich wiederzusehen. Heute Nacht hoffe ich, in meinen Träumen mit dir Pulverschnee oder Fahrrad fahren zu können."

Grant Granderson, Fotograf für das Magazin Mountain Gazette, war beim Skitrip in Japan dabei. Smaine sei von der Lawine "50 Meter weit geschleudert, begraben und getötet" worden, schrieb Granderson bei Instagram. Er habe sein "absolut schlimmstes Alptraumszenario" erlebt.

Zum Zeitpunkt des Unglücks hatte es in der Gegend starken Schneefall gegeben. Die lokalen Behörden hatten deswegen Lawinenwarnungen ausgegeben. Insgesamt wurden vier Männer von den Schneemassen erfasst. Zwei von ihnen gelang es japanischen Polizeiangaben zufolge, sich in Sicherheit zu bringen.

