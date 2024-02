Halbzeitshow Super Bowl 2024: Start, Dauer, Auftritte

In der Nacht vom 11. auf den 12. Februar - also von Sonntag auf Montag - ist es soweit, der 58. Super Bowl steht an und damit auch die nächste Halbzeitshow. Alle Infos zum Start, Ablauf und dem Künstler gibt es hier.

Eines der größten, wenn nicht sogar das größte Sport-Event des Jahres geht am 12. Februar 2024 mit dem 58. Super Bowl ab 00.30 Uhr (MEZ) wieder an den Start. Dann fordern im Allegiant Stadium in Las Vegas die San Francisco 49ers den Titelverteidiger Kansas City Chiefs heraus.

Wann beginnt die Halbzeitshow?

Neben dem sportlichen Aspekt zieht vor allem die Halbzeitshow die Blicke vieler Millionen Zuschauer auf sich. Spektakuläre Auftritte sorgten in der Vergangenheit für die Popularität der Show. Stars wie Michael Jackson, Lady Gaga, Prince, Bruce Springsteen oder zuletzt Rihanna heizten die Menge schon an. Die Halftime Show wird rund eineinhalb Stunden nach dem Kickoff gegen 2 Uhr stattfinden.

Wie lange dauert die Halftime Show?

Die Halbzeitshow des Super Bowl wird rund 30 Minuten dauern, sodass die Partie zwischen den 49ers und den Chiefs zwischen 2.30 Uhr und 3 Uhr fortgesetzt werden kann.

Wer tritt in der Halbzeitshow auf?

Bereits im September des vergangenen Jahres gab die NFL den Künstler der Super-Bowl-Halbzeitshow bekannt. Dieses Jahr wird der R&B-Sänger Usher in der Pause auftreten. Hits wie "Yeah!", "My Boo" oder "DJ Got Us Fallin' in Love" machten den heute 45-Jährigen weltberühmt. Insgesamt brachte Usher, der unter anderem auch als Schauspieler aktiv ist, bislang acht Studioalben auf den Markt.

Ganz neu ist der Super Bowl für Usher aber nicht: Bereits 2011 hatte er bei der Show der Black Eyed Peas einen kurzen Gastauftritt, dieses Jahr ist es sein erster Soloauftritt.

"Es ist eine große Ehre in meinem Leben, einen Auftritt beim Super Bowl von meiner Wunschliste zu streichen", wurde der Sänger im September 2023 zitiert. "Ich kann es gar nicht abwarten, der Welt eine Show zu liefern, die mit nichts zu vergleichen ist, was sie bisher von mir gesehen hat."

