Halbzeitbilanz des SC Spelle-Venhaus: "Ein bisschen ernüchternd"

Lediglich acht Punkte stehen zur Winterpause auf dem Konto des SC Spelle-Venhaus. Es herrscht Ernüchterung beim Regionalliga-Neuling, der den Klassenerhalt allerdings noch nicht abgeschrieben hat. Für das große Ziel muss allerdings an einigen Stellschrauben gedreht werden.

Lob hat der SC Spelle-Venhaus genug erhalten. Das steht allerdings im krassen Gegensatz zur sportlichen Situation. "Ich weiß schon, dass wir nur acht Punkte haben und Tabellenletzter sind", redet der Sportliche Leiter Markus Schütte Klartext. Seine Forderung: Jeder müsse sich in der Winterpause ehrlich hinterfragen. Die Position von Trainer Hanjo Vocks stehe allerdings nicht zur Debatte.

Den Spellern sei vor der Saison klar gewesen, dass sie als Amateurteam nicht gegen alle Mannschaften konkurrenzfähig seien, erklärt Schütte, weil viele Gegner ganz andere Möglichkeiten hätten. Dennoch bezeichnete er die erste Halbserie als "ein bisschen ernüchternd". "Wenn man gegengehalten, alles gegeben hat, und Spiele verliert, ist es gut und schön, aber nicht, wenn einige Spieler ihre Leistung nicht gebracht haben", stellt der 44-Jährige kritisch fest - insbesondere mit Blick auf die 2:9-Klatsche bei Hannover 96 II. In allein vier Partien kassierte der SCSV 26 Gegentreffer. Dabei zählt Torwarttalent Mattis Niemann zu den auffälligen Akteuren.

Hinzu kommt eine Verletztenmisere wie sie der Verein noch nicht kannte. Schütte hofft auf die Erkenntnis, "dass der eine oder andere ein bisschen mehr machen muss". Auch auf den Körper achten. Die in den vergangenen Jahren starke Achse Torwart Bernd Lichtenstein (zwei Saisonspiele), Innenverteidiger Marcel Ruschmeier (zwei) und davor Kapitän und Taktgeber Torben Stegemann (sieben) stand in dieser Saison nicht einmal zusammen auf dem Platz. "Viele Mannschaften können viele Spieler ersetzen, aber wir nicht", lautet eine Erkenntnis, mit der Schütte "so krass" nicht gerechnet hatte. "Einige Spieler stoßen an Grenzen."

Verstärkung gesucht, aber nur ...

Dabei begann die Saison mit dem 3:2-Heimsieg nach 0:2-Rückstand gegen Eimsbüttel verheißungsvoll. Doch bis zum zweiten Dreier gegen Kilia Kiel folgten sieben Niederlagen am Stück, danach sieben sieglose Spiele. Dem Aufsteiger ist noch keine Überraschung gegen einen etablierten Gegner gelungen. Dass Möglichkeiten vorhanden waren, stimmt Spelle zuversichtlich für das Restprogramm. Mehrfach hielt der SCSV das Spiel offen, aber am Ende reichte es doch nicht. "Das muss man sich erarbeiten", lautet die Forderung von Schütte, der die Winterpause zu vielen Gesprächen nutzt.

Gut möglich, dass noch Personal kommt, aber nur zu den bekannten Konditionen. "Wir müssen als Mannschaft zusammenstehen. Das hat uns immer stark gemacht. Aber das war nicht in jedem Spiel so", sieht Schütte Verbesserungspotenzial. In der Vorbereitung wird Vocks gesteigerten Wert auf die Fitness legen. Der 43-jährige Pädagoge dürfte auf eine defensivere Grundordnung setzen. Im Abschluss erwartet auch Schütte mehr Konsequenz. "Wir müssen die wenigen Chancen besser nutzen." Schütte ist überzeugt, dass der Klassenerhalt in den verbleibenden 18 Spielen gelingen kann. "Es ist nicht unmöglich, noch die Punkte zu holen, um Viert- oder Fünftletzter zu werden." Doch Aussetzer darf sich der Aufsteiger nicht mehr erlauben, sonst endet das Speller Regionalliga-Fußballmärchen nach nur einer Saison.