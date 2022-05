Halbzeitansprache ohne Material - Klopp: "Es war nichts dabei"

Der FC Liverpool steht im Finale der Champions League. Dafür war aber ein gutes Stück Arbeit nötig - und eine Halbzeitansprache ohne Material.

Noch vor wenigen Wochen machten sich Fußballfans in Deutschland, die es nicht gerade mit dem deutschen Rekordmeister halten, über dessen Ausscheiden gegen ein spanisches Team lustig, das in der kommenden Saison womöglich noch nicht einmal das europäische Geschäft erreicht.

Nachdem 45 Minuten im Halbfinal-Rückspiel der Königsklasse im Estadio de la Ceramica gespielt waren, konnte aber wohl jeder erahnen, wie es im Viertelfinale dem FC Bayern ergangen war. "Die Truppe macht es überragend", zeigte sich nach dem Spiel auch Liverpool-Trainer Jürgen Klopp bei "Prime Video" vom "Gelben U-Boot" beeindruckt.

"Alles so angefangen, wie du es nicht haben willst" - Krawietz' vergebliche Suche

0:2 lag seine Mannschaft zur Pause zurück und drohte trotz des komfortablen Vorsprungs aus dem Hinspiel, das Finale in Paris zu verpassen. "Es hat alles so angefangen, wie du es nicht haben willst", analysierte Klopp ob des frühen Gegentreffers durch Boulaye Dia, bei dem keine drei Minuten gespielt waren. "Wir sind nicht ins Spielen gekommen, haben stumpf die Bälle hinter die Kette geknallt, waren vorne nicht flexibel, haben uns schlecht bewegt und defensiv Löcher aufgelassen - das war verrückt", so Klopp.

Vieles passte nicht, also wollte der 54-Jährige in der Pause Passagen zeigen, in der die Raumaufteilung mal geklappt hatte. "Ich habe Peter Krawietz (Co-Trainer, Anm. d. Red.) gesagt: 'Finde eine Aktion, wo wir es gut machen' - aber es war nichts dabei. Also mussten wir es eben so erklären, an der Taktiktafel", gab Klopp Einblicke in die Kabinenansprache. Abwehrchef Virgil van Dijk verriet: "Er sagte: 'Spielt den Liverpooler Fußball, wie wir ihn die gesamte Saison schon gespielt haben - und zeigt, wie sehr wir ins Finale wollen'".

"Die Jungs sind keine Maschinen"

Auch wenn Klopp angab, "früher mehr aus dem Sattel gegangen" zu sein: Die Ansprache und auch der Wechsel Luis Diaz für Diogo Jota fruchteten direkt, sein Team trat wesentlich selbstbewusster auf und drehte die Partie in einen 3:2-Erfolg. "Das 0:2 war keine Katastrophe. Die Jungs sind keine Maschinen, wir wussten, was hier passiert. Du musst reagieren, das haben wir getan", zeigte sich der Reds-Coach stolz auf seine Mannschaft.

Diese steht nun nach zwei Jahren Abstinenz wieder im Finale der Königsklasse und hat somit weiterhin die Chance auf vier Titel in einer Saison. "Wir spielen jedes Spiel, das in jedem Wettkampf möglich war", stellte Klopp nach Abpfiff fest und legte den Fokus schon wieder auf das nächste Spiel: Am Samstag kommen die Spurs an die Anfield Road, es geht also weiter Schlag auf Schlag. Klopp trocken: "Morgen machen wir wenig."