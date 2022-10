"Halbzeit zum Vergessen": Müllers klare Analyse

Erzgebirge Aue hat unter Carsten Müller erstmals verloren. Die knappe Niederlage beim SC Verl arbeitete der Interimstrainer wenig später unverblümt auf.

Im fünften Pflichtspiel hat es Carsten Müller erwischt. Der Interimstrainer von Drittligist Erzgebirge Aue hat erstmals mit den Veilchen verloren. Nach drei Siegen sowie dem spät erzielten 1:1 gegen den Halleschen FC vergangene Woche war das Team nun fällig. Laut dem Coach auch verdientermaßen.

Lange Mängelliste ließ Führung schnell in Vergessenheit geraten

Trotz einer Führung habe Aue beim 2:3 beim SC Verl "nicht den Zugriff und die Zweikampfintensität" wie gewünscht an den Tag gelegt, resümierte Müller auf der Pressekonferenz. Dass es kurz nach der Anfangsviertelstunde 1:2 stand, überraschte den 51-Jährigen nicht.

Müller legte stattdessen den Finger in die Wunde. "Wir sind immer wieder den Schritt zu spät gekommen. Auch die Lücken zwischen den Ketten sind zu groß gewesen", zählte der Interimstrainer und Nachfolger von Timo Rost auf. Er habe "eine Halbzeit zum Vergessen" gesehen, in der Attribute wie "Leidenschaft, Bemühen und Kampfkraft" nicht vorhanden gewesen seien.

Halbzeitansprache sorgte für Verbesserung

Letzten Endes war die Niederlage für Müller verdient. Zwar habe die Mannschaft nach Wiederanpfiff die geforderten Werte gezeigt, jedoch sei die Frage "Warum nicht vorher schon so?" eine, die der FCE sich stellen lasse müsse. Erst "klare Worte in der Kabine", die miteinander getroffen worden seien, führten in Durchgang zwei zu Verbesserung.

Wir hätten trotz der Bemühungen die drei Punkte nicht verdient. Carsten Müller

Ein Fortschritt bringt aber nicht zwingend Zählbares mit, wie Müller weiß. "Wir hätten trotz der Bemühungen die drei Punkte nicht verdient." Aue bleibt Vorletzter der Tabelle, immerhin ist das rettende Ufer aktuell nur einen Zähler entfernt.