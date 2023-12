Halbserie für die Geschichtsbücher: Viktoria Berlin will dennoch "kleine Brötchen" backen

Die erste Halbserie der Saison 2023/24 in der Regionalliga Nordost geht in die Geschichtsbücher von Viktoria Berlin ein. Denn noch nie hatten die Berliner seit Einführung der Nordost-Staffel zur Saison 2012/13 nach 16 Partien schon 29 Punkte in der 4. Liga auf dem Konto. Auf diese Leistung ist auch Viktoria-Coach Semih Keskin "sehr stolz", wie er sagt.

Viktoria-Coach Semih Keskin kann auf einen erfolgreichen ersten Saisonabschnitt zurückblicken. IMAGO/Picture Point LE