Halbjahres-Einzelkritik: Stabiler Upamecano, beschäftigter Kim, stagnierender Davies

15 Gegentore in 15 Bundesligaspielen sind befriedigend, mehr nicht. Ohne das 1:5 in Frankfurt sähe diese Bilanz wesentlich besser aus. Auch in Champions League und DFB-Pokal (Aus in Saarbrücken) haben die Bayern einen Gegentorschnitt von Eins pro Spiel. Wer aus der Defensive hat welchen Anteil? Ein Überblick.

Manuel Neuer: Am 28. Oktober feierte der Kapitän beim 8:0 gegen Darmstadt den vielleicht größten Sieg seiner Karriere: Das Comeback nach fast elf Monaten Verletzungspause in Folge des dramatischen Ski-Unfalls mit einem komplizierten Unterschenkelbruch. Neuer spielte fast, als sei er nie weg gewesen, seine Ballsicherheit macht das gesamte Team im Spielaufbau und Defensivverhalten besser. In Frankfurt und in Wolfsburg sah er bei je einem Gegentreffer nicht gut aus, dafür "rettete" er das 0:0 gegen Kopenhagen. Vor Weihnachten verlängerte er bis 2025, eine Rückkehr ins deutsche Tor zur EM im eigenen Land rückt ebenfalls näher.

Sven Ulreich: Als ewige Nummer 2 der "Mr. Zuverlässig". Wann immer der FC Bayern Ulreich braucht, kann er sich auf den 35-Jährigen verlassen. Das war achtmal in der Bundesliga und dreimal in der Champions League der Fall, wo Ulreich auswärts in Kopenhagen und in Istanbul stark hielt. Lediglich beim 2:2 in Leipzig sah er nicht so gut aus. Auch er verlängerte bis 2025.

Daniel Peretz: Als Nummer 3 durfte er lediglich beim Erstrundensieg im DFB-Pokal bei Preußen Münster ran. Gefordert wurde der Neuzugang von Maccabi Tel Aviv dabei nicht. Im Training gefällt der 23-Jährige, er wird in Mannschaft und Klub wertgeschätzt. Im Sommer soll er zwecks Spielpraxis verliehen werden.

Alphonso Davies: Drei Assists an den beiden ersten Spieltagen - danach kam vom Kanadier nichts mehr in Sachen Effizienz. Nach wie vor bügelt er taktische Fehler oft mit seiner Schnelligkeit aus. Weiterentwickelt hat sich der nach wie vor erst 23-Jährige im vergangenen Jahr nicht. Ob ihm das Interesse von Real Madrid im Kopf spukt? Spannend, ob er und die Bayern sich auf eine Verlängerung über 2025 hinaus einigen werden. Vor allem in der Champions League bot Davies bestenfalls Durchschnitt.

Matthijs de Ligt: Aufgrund einer Verletzung im Juni bei der Elftal musste sich de Ligt hinten anstellen. Tuchel scheint nicht voll überzeugt von ihm, sein Spielaufbau steht in der Kritik. Als sich der 24-Jährige herangekämpft hatte und gegen Bochum traf, verletzte er sich in Saarbrücken am Knie und kehrte erst als Joker zum Hinrundenfinale in Wolfsburg zurück. Im Januar kann er zeigen, was in ihm steckt, wenn Min-jae Kim bei der Asienmeisterschaft weilt.

Min-jae Kim: Der Neuzugang aus Neapel mutierte notgedrungen zum Vielspieler, obwohl er zwischendurch dringend eine Pause benötigt hätte. Transfer, Militärdienst, Reisen zur Nationalmannschaft: Der 27-Jährige war stets gefordert. Licht und Schatten wechselten sich bei ihm ab: Note 6 beim 1:5 in Frankfurt, acht Tage später Note 1 inklusive Torpremiere in der Liga gegen Stuttgart. Hat alle Anlagen, um künftig noch besser zu spielen, muss aber zunächst zur Asienmeisterschaft. Mit einer Pause wird es so schnell nichts.

Frans Krätzig: Sein sehenswerter Siegtreffer gegen den FC Liverpool auf der Asien-Reise im Sommer bescherte Krätzig einen festen Platz im Profikader. Der 20-Jährige kam auf sechs Einsätze, meist als Alternative links hinten. Gegen Preußen Münster schoss er im Pokal sogar ein Tor. Seit seinem einzigen Startelfeinsatz, bei der Blamage in Saarbrücken, vertraut ihm Tuchel kaum noch. Krätzigs dauerhafte Perspektive ist trotz eines Profivertrags bis 2027 fraglich, ihm mangelt es an Tempo und Resistenz im Pressing.

Noussair Mazraoui: Der Marokkaner verkörpert gutes Bundesliga-Niveau, mehr nicht. Zwar verfügt der 26-Jährige über eine feine Technik und bindet sich oft gut ins Kombinationsspiel ein, defensiv ist er aber nicht robust genug und streut den ein oder anderen Stellungsfehler ein. Als Folge sieht er häufiger früh in einem Spiel die Gelbe Karte. Kein Zufall, dass die Münchner nach einem Neuzugang für hinten rechts fahnden.

Bouna Sarr: Im vierten und letzten Jahr seiner Vertragslaufzeit weiter bestenfalls Mitläufer, eher Statist. Weil oft Personalnot herrschte, wurde der 31-Jährige dreimal eingewechselt, beim 4:2 gegen Heidenheim half er in der Startelf als Linksverteidiger aus. Und im Pokal ging er beim Aus in Saarbrücken mit unter. Anfang Dezember riss sich Sarr das Kreuzband, sein im Sommer auslaufender Vertrag wird nicht verlängert.

Dayot Upamecano: Der beste und stabilste Verteidiger im ersten Halbjahr. Einen schlechten Tag erwischte er eigentlich nur in Frankfurt (Note 6), dafür mit einer Top-Leistung beim 4:0 in Dortmund samt Führungstreffer (Note 1,5). Auch in den Topspielen gegen Leverkusen und Stuttgart (jeweils Note 2) agierte der 25-Jährige auf hohem Niveau, ebenso in der Champions League. Die Frage bei ihm: Kann er dies konservieren? Vor allem in den K.-o.-Spielen der Königsklasse?