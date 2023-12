Halbjahres-Einzelkritik: Grandioser Kane, Joker Tel, unglücklicher Gnabry

Mit 49 Treffern stellt der FC Bayern, trotz eines Spiels weniger, die beste Offensive der Liga. Der Münchner Angriff um Harry Kane und Leroy Sané ist namentlich hochkarätig besetzt, zeigte sich in Spiellaune. Und doch gab es deutliche Unterschiede in den einzelnen Leistungen. Ein Überblick.

Eric Maxim Choupo-Moting, Notenschnitt 3,50: Trainer Tuchel kennt ihn lange, sie arbeiteten schon in Mainz und Paris zusammen. Auch in München bekommt der Deutsch-Kameruner vom Chefcoach seine Einsätze. 14-mal durfte er in den 15 Ligaspielen mitwirken. Zwei Tore und zwei Assists sind als Ausbeute jedoch zu wenig für den Angreifer. Choupo-Motings Vertrag beim FC Bayern läuft nach der Saison aus, gut möglich, dass er den Rekordmeister nach der Saison verlassen wird.

Kingsley Coman, Notenschnitt 3,09: Der Franzose hat seinen Stammplatz, macht seine Sache ordentlich - und trägt, wie schon häufig in der Vergangenheit, mit entscheidenden Toren zu Siegen bei. Wie zuletzt beim 1:0 in Manchester. Und doch bleibt ein Manko: die Effizienz. Im letzten Drittel fehlt Coman häufig die Genauigkeit, das Glück und die richtige Wahl in den Aktionen.

Serge Gnabry, Notenschnitt 3,33: Für ihn ist es bisher eine Saison zum Vergessen. Erfuhr er während der Asienreise des FC Bayern noch außerordentliches Lob von Trainer Tuchel, konnte er die Vorschusslorbeeren nicht rechtfertigen - auch geschwächt durch einen Armbruch und jüngst wegen eines zugezogenen Muskelsehnenverletzung. Im neuen Jahr muss sich Gnabry - gerade mit Blick auf die interne Konkurrenz - aufs Neue empfehlen.

Harry Kane, Notenschnitt 2,30: Besser geht es kaum. Der rund 100 Millionen Euro teure Stürmer hat sich sofort zurechtgefunden und ist momentan jeden Cent dieser astronomischen Summe wert. Er trifft und trifft. Schon 21 Treffer, darunter auch höchst sehenswerte, nach 15 Ligaspielen - der Rekord von Robert Lewandowski, der 22-mal in einer Hinserie traf (17 Spiele) wackelt. Kane ist eine Attraktion für Bayern und die Liga.

Thomas Müller, Notenschnitt 2,64: Der Münchner Urgestein musste sich mit der Rolle des Edelreservisten anfreunden. Verständlich, dass Müller darüber nicht uneingeschränkt glücklich ist. Allerdings stellt er sich ausnahmslos in den Dienst der Mannschaft. Spielt er, trägt er häufig mit wichtigen Aktionen zu Erfolgserlebnissen bei - wie mit seinem Assist zum 2:1 gegen Kopenhagen oder wie jüngst mit den beiden Vorlagen in Wolfsburg (2:1). Seine Vertragsverlängerung bis 2025 war ein logischer Schritt.

Jamal Musiala, Notenschnitt 2,63: Im System und in den Ideen von Trainer Thomas Tuchel ist der 20-Jährige gesetzt. Ein Muskelfaserriss und Oberschenkelprobleme zwangen ihn zwischenzeitlich zum Pausieren, kosteten ihm in dieser bisherigen Saison ein wenig an Rhythmus. Beim Jahresausklang in Wolfsburg aber überzeugte Musiala, traf in seinem 100. Bundesligaspiel per Kopf zur 1:0-Führung. Sein Wert ist unbestritten.

Leroy Sané, Notenschnitt 2,27: So gut war der deutsche Nationalspieler im Bayerntrikot noch nie. Vor allem nicht so konstant gut. Neben Harry Kane prägt er die Münchner Offensive, hat schon jetzt 17 Scorerpunkte - mehr als in der gesamten Vorsaison. Sané sprüht vor Spielfreude und arbeitet auch defensiv mit. Kein Wunder, dass die Bayernbosse seinen 2025 auslaufenden Vertrag - bei solchen Leistungen - unbedingt verlängern möchten.

Mathys Tel, Notenschnitt 2,67: Er ist jung, er brennt, er identifiziert sich voll und ganz mit dem FC Bayern. Wohl wissend, dass ihm nur die Jokerrolle bleibt, sieht er sich in München. Tel will von Kane lernen, Tel will sich beim Deutschen Rekordmeister beweisen und durchbeißen. Mit seinen starken acht Scorerpunkten in Liga und Champions League, bei nur 323 Minuten Einsatzzeit, trug er wie gegen Manchester, Mönchengladbach oder Kopenhagen zu wichtigen Siegen bei. Dem 18-Jährigen könnte die Zukunft gehören