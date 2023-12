Halbjahres-Einzelkritik: Goretzka darf mehr Goretzka sein, Kimmich zu oft zuschauen

Einen Sechser verpflichtete der FC Bayern im Sommer nicht, dafür trat ein anderer "Neuer" in Erscheinung. Ein Überblick über das Münchner Mittelfeld im ersten Halbjahr.

Joshua Kimmich, Notenschnitt 3,09: Die ständigen Diskussionen um seine Person scheinen leichte Spuren hinterlassen zu haben beim dritten Kapitän des FC Bayern, auch wenn es sich bei Kimmich immer um Kritik auf höchstem Niveau handelt. Der 28-Jährige gab öfter den gewünscht defensiven Sechser und schlug nach wie vor viele und teils gute Standards, er zog sich mit seiner frühen roten Karte gegen Darmstadt jedoch ein bisschen selbst aus dem Verkehr. Ohne Kimmich gewann der FCB gegen dezimierte Darmstädter 8:0, anschließend höchst souverän 4:0 in Dortmund auch klar gegen Konkurrent Stuttgart (3:0), als Kimmich erkrankt fehlte. Seine Startelfnominierung war schon mal selbstverständlicher.

Leon Goretzka, Notenschnitt 3,0: Nach einer mauen Rückrunde 2022/23 sah es zunächst so aus, als würde Goretzka - auch aufgrund einer kleinen Knie-OP - seinen Stammplatz an Neuzugang Konrad Laimer verlieren, zum Auftakt in Bremen (4:0) stand er dann dennoch von Beginn an auf dem Rasen und gab seinen Platz nicht mehr her. Weil Kimmich im Laufe der Saison tiefer agierte, durfte Goretzka wieder seine Stärken als Box-to-Box-Spieler entfalten, glänzte vor allem gegen Leverkusen (2:2) und als tiefer Sechser/Innenverteidiger beim Kantersieg in Dortmund. Nach kurzer Nicht-Berücksichtigung von Hansi Flick kehrte der 28-Jährige zudem umgehend in die Nationalmannschaft zurück.

Konrad Laimer, Notenschnitt 3,25: Fußballerisch lässt der Neuzugang aus Leipzig hier und da zwar Lücken, hat gerade im Kurzpassspiel so seine Problemchen, insgesamt erwies sich Laimer jedoch als vernünftiger Transfer der Bayern. Der 26-jährige Österreicher überzeugt als bissiger und umtriebiger Zweikämpfer. Laimer sieht sich zwar selbst immer noch am liebsten im zentralen Mittelfeld, aufgrund der personellen Lage musste er allerdings zumeist als rechter Verteidiger ran. Die Polyvalenz und sein Dienst für die Mannschaft sprechen für ihn.

Aleksandar Pavlovic, Notenschnitt 2,75: Das Eigengewächs ist die Entdeckung der Hinrunde beim FC Bayern. Pavlovic hatten zu Saisonbeginn nur wenige auf dem Schirm, doch der 19-Jährige hat aufgrund zahlreicher Verletzungen der Nebenmänner seine Chance bekommen und sie genutzt. Nach seinem Debüt gegen Darmstadt warf Trainer Tuchel ihn schon nach einer Stunde ins kalte Wasser in Dortmund, doch Pavlovic agierte mutig und zielstrebig, legte sogar ein Tor für Harry Kane auf. Nach der Unterschrift unter den ersten Profivertrag bis 2027 durfte er zum Ende des Jahres nochmal für die erkrankten Kimmich und Goretzka ran, überzeugte mit Ruhe, als Ballverteiler und guter Standardschütze.

Raphael Guerreiro, Notenschnitt 3,10: Viel gibt es über den ablösefreien Neuzugang aus Dortmund noch nicht zu sagen. Guerreiro startete mit einem Muskelbündelriss in die Saison, klopfte kurz an und fiel dann mit einem Muskelfaserriss wieder mehrere Wochen aus. Erst zum Ende hin konnte der seit Freitag 30-jährige Portugiese zeigen, dass auch er eine sinnvolle Verstärkung für Tuchel sein kann, ob als Linksverteidiger oder zentraler Mittelfeldspieler. Mit seiner Technik und seinem Spielverständnis dürften in der Rückserie definitiv noch mehr Startelfeinsätze hinzukommen - sofern er mal gesund bleibt.