Halbfinalpaarungen für Haushahn Final4 stehen fest

Vor dem Länderspiel am Tag des Handballs in München stand in der Handball Bundesliga Frauen noch das Viertelfinale im DHB-Pokal an - und lieferte im Kampf um das Final4 teils deutliche Ergebnisse. Nach dem die Teilnehmer feststanden wurden dann am Rande des Länderspiels zwischen Deutschland und Ungarn die Paarungen fixiert: Gemeinsam mit Moderator Jens Zimmermann und HBL-Geschäftsführer Christoph Wendt agierte Ex-Nationalspielerin Isabell Klein als Losfee und zog die Duelle Thüringer HC gegen SG BBM Bietigheim und VfL Oldenburg gegen TuS Metzingen.

In der Halbzeitpause des Länderspiels zwischen Deutschland und Ungarn beim Tag des Handballs in München zog Isabell Klein mit dem Duell zwischen dem Thüringer HC und Titelverteidiger SG BBM Bietigheim ein Duell zweier Teams, die die letzten Jahre dominierten. Der THC siegte 2011, 2013 und 2019 und Bietigheim konnte die letzten drei Ausgaben gewinnen.

Mit vier Pokalerfolgen (1981, 2009, 2012, 2018) ist der VfL Oldenburg die bislang erfolgreichste Mannschaft unter den Halbfinalisten, Gegner TuS Metzingen konnte bislang noch nicht den Titel holen, dreimal (1978, 1980, 2017) konnte man das Endspiel erreichen. Die drei erfolgreichsten Mannschaften im Wettbewerb sind Bayer Leverkusen (9), der HC Leipzig (7) und der TV Lützellinden (5). Das Pokal Final 4 findet am 09./10. März 2024 in der Porsche-Arena Stuttgart statt.

DHB-Pokal Frauen - Viertelfinale

Mit einem Paukenschlag hat sich die SG BBM Bietigheim das Ticket für das Final4 im DHB-Pokal der rauen gelöst. Vor 592 Zuschauern konnten die Gäste aus Bad Wildungen zwar den ersten Treffer der Partie erzielen, in der Folge aber spielte nur noch die SG BBM Bietigheim. Mit einer Sieben-Serie ging es zum 7:1 und über ein 9:3 dann beim 16:6 zur ersten Zehn-Tore-Führung. Bietigheim hielt das Tempo weiter hoch, nach einem 24:10 zur Pause gab es zu Beginn des zweiten Abschnitts einen Achter-Lauf zum 32:10 und am Ende bis zu einem überdeutlichen 57:23 gegen den Ligakonkurrenten.

Das Duell zwischen dem HSV Solingen-Gräfrath und der TuS Metzingen verlief unterdessen zumindest im ersten Abschnitt ausgeglichener. Die Gastgeberinnen erzielten vor 654 Zuschauern nicht nur den ersten Treffer sondern legten auch Mitte des ersten Abschnitts noch vor. Aus einem 6:7 machte Metzingen dann aber mit einer Vierer-Serie ein 10:7 und nahm ein 15:11 mit in die Kabinen. Solingen stemmte sich gegen die Niederlage, doch Mitte des zweiten Abschnitts wuchs der Abstand dann doch weiter an und sprang in den letzten Minuten der Partie noch in den zweistelligen Bereich. Am Ende stand ein 35:23 auf der Anzeigetafel.

Die 717 Zuschauer in der Nordfrost Arena in Wilhelmshaven sah Gastgeber VfL Oldenburg ebenfalls bis Mitte des zweiten Abschnitts eine offene Begegnung. Die Gastgeberinnen, die in der neunfach erfolgreichen Toni-Luisa Reinemann ihre beste Schützin hatten, setzten sich schnell auf 6:2 ab, doch beim 8:8 war der Gast aus Leverkusen wieder auf Augenhöhe. Der VfL legte aber weiter vor, setzte sich vom 10:10 über das 12:10 zur Pause auf 15:10 ab. Angetrieben vom jeweils fünffach erfolgreichen Trio Mareike Thomaier, Mariana Ferreira Lopes und Annika Ingenpaß kam Bayer noch einmal auf drei Tore heran, doch Oldenburg antwortete umgehend und hatte spätestens mit dem 26:20 das Ticket ins Final4 des DHB-Pokals dann sicher, bevor Leverkusen noch auf 26:22 verkürzte.

Der Thüringer HC ht dank einer starken Energieleistung das Final Four des DHB-Pokals der Frauen erreicht. Von Beginn an lieferten sich beide Teams ein intensives, temporeiches Pokalspiel. Nach einem 8:5 gab es beim THC einen Bruch, Bensheim glich beim 12:12 aus und wenig später lagen die Gastgeberinnen mit 13:17 zurück. Nach einem 15:18 zur Pause lief der THC bis zum 23:27 weiter einem Rückstand hinterher, kam dann mit einer Dreier-Serie aber zum Anschluss und wenig später beim 28:28 zum Ausgleich. In der 55. Minute traf Annika Lott mit dem 32:31 zur ersten Führung des THC im zweiten Durchgang. Bensheim glich noch einmal aus, ehe Annika Lott mit ihrem neunten Treffer und im Anschluss Johanna Stockschläder mit dem 35:33 für die Entscheidung sorgten.