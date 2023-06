Halbfinale verpasst: Meul und das unbekannte Gefühl

DAV-Athletin Hannah Meul verpasste beim Boulder-Weltcup in Innsbruck am Mittwoch das Halbfinale. Ein Scheitern in der Qualifikation war ihr zuletzt vor fast zwei Jahren passiert.

Am Mittwochmorgen um 8 Uhr starteten die Frauen in den letzten Boulder-Weltcup der Saison. In Innsbruck wollte Hannah Meul ihre Enttäuschung von Platz 8 in Brixen eigentlich in positive Energie umwandeln, aber es kam noch dicker.

Die 22-Jährige aus Frechen war eine der ersten, die an die Wand mussten und kam bei den fünf Boulderproblemen nur einmal bis zum Topgriff. Mit vier weiteren Zonengriffen landete die Vize-Europameisterin von 2022 nur auf dem 29. Platz und musste den Traum vom Finale frühzeitig begraben. Nur die besten 20 zogen eine Runde weiter, darunter Meuls DAV-Kollegin Afra Hönig.

Ein Halbfinale in einem Boulder-Wettkampf zu verpassen, war Meul schon lange nicht mehr passiert. Genauer gesagt, vor fast zwei Jahren, als sie im September 2021 bei der WM in Moskau unter Corona-Bedingungen nur 23. wurde. Im Juni 2021 scheiterte sie ebenfalls in Innsbruck in der Qualifikation mit Platz 33.

Meul hat nun bis zum Samstag Pause, dann startet die Lead-Saison. Auch in dieser Disziplin gehörte Meul im vergangenen Jahr zu den Kandidatinnen, die am Finale kratzten. Ihr bestes Ergebnis im Lead holte sie im vergangenen September in Jakart (Indonesien), wo sich die 22-Jährige Platz vier schnappte und nur knapp am Podium vorbeikletterte.

Mehr interessante Beiträge für den Klettersport findet Ihr unter www.alpin.de/klettern