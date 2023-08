Halbfinale mit Korpatsch erst am Sonntag

Wegen Regens kann Tennisspielerin Tamara Korpatsch ihr Halbfinale beim WTA-Turnier in Prag erst an diesem Sonntag bestreiten.

Die Partie der 28 Jahre alten Hamburgerin gegen die zehn Jahre jüngere Tschechin Linda Noskova wurde am Samstag abgesagt und auf diesen Sonntag um 10.00 Uhr verlegt.

Auch das andere Halbfinale zwischen der Rumänin Jaqueline Cristian und der Japanerin Nao Hibino wurde für diesen Zeitpunkt angesetzt. Das Endspiel soll dann ebenfalls noch am Sonntag stattfinden. Hibino muss dann auch noch das Doppel-Finale bestreiten.