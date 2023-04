Halbfinale im DFB-Pokal: Alles zur Auslosung

Wie es für die vier Mannschaften, die das Halbfinal-Ticket lösen, weitergeht, zeigt sich am Ostersonntag. Alle Informationen zur Auslosung gibt es hier.

Wenn die Ostereiersuche bei den meisten längst beendet sein dürfte, liegen am Sonntagabend nur noch vier besondere Kugeln parat. Nämlich die der Halbfinalisten im DFB-Pokal.

Wer in der Runde der letzten Vier auf wen trifft, wird am Ostersonntag, 9. April (ab 19 Uhr), in der ARD-Sportschau ermittelt. Losfee ist Alfred Gislason, der Trainer der deutschen Handball-Nationalmannschaft. Als Ziehungsleiter fungiert DFB-Botschafter Thomas Hitzlsperger, moderiert wird die Sendung von Alexander Bommes.

Die Paarungen werden aus einem Behälter ausgelost, wobei die zuerst gezogene Mannschaft Heimrecht hat.

Die Sieger der Paarungen ziehen ins DFB-Pokalhalbfinale, das am 2. und 3. Mai ausgetragen wird. Das große Finale im Berliner Olympiastadion findet am 3. Juni statt.