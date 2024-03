Halbfinale ausgelost: Bayern gegen Frankfurt - Essen muss nach Wolfsburg

Am Mittwoch waren die DFB-Pokal-Viertelfinals der Frauen ausgespielt worden - und die Favoriten hatten nichts anbrennen lassen. Kurz nach den Begegnungen wurde sogleich auch das Halbfinale ausgelost.

Die drei aktuell stärksten Mannschaften Deutschlands hatten im Viertelfinale des DFB-Pokals ihre Hausaufgaben erledigt.

Eintracht Frankfurt setzte sich mit 4:1 gegen Duisburg durch, die Bayern-Frauen siegten mit 3:0 in Jena und Titelverteidiger Wolfsburg sicherte sich einen 3:0-Sieg in Hoffenheim. Für die Wölfinnen, die zuletzt neunmal in Folge den Pokal gewonnen hatten, war es bereits der 48. Sieg in Folge in diesem Wettbewerb. Komplettiert wurde das Halbfinale von der SGS Essen, die im knappsten Spiel des Abends mit 2:1 in Leverkusen gewann.

Lange über die nächsten Gegner spekulieren brauchten alle vier Halbfinalisten nicht, denn kurz nach den vier Viertelfinals zog Lena Lotsen (U-17-Co-Trainerin) unterstützt von Melanie Behringer (U-16-Trainerin) die Semifinal-Begegnungen.

Traumfinale - und Wolfsburgs zehnter Streich?

Als erste Kugel aus der Lostrommel wurden die Bayern-Frauen gezogen, die im Halbfinale (30. oder 31. März) Heimrecht gegen Eintracht Frankfurt haben. Somit kommt es zum Duell des aktuellen Bundesliga-Tabellenführers mit dem Dritten.

Im zweiten Halbfinale hat Wolfsburg Heimrecht, somit kommt auf Essen eine extrem schwere Aufgabe zu. Der aktuelle Zweite der Bundesliga hat somit den Achten zu Gast, die Rollen bei diesem Vergleich sind somit klar verteilt.

Durch diese Auslosung ist auch klar, dass es zum Traumfinale zwischen Bayern München und dem VfL Wolfsburg kommen kann. Die Wölfinnen streben in diesem Jahr ihren zehnten Titel nacheinander an.