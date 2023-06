Halbfinal-Sieg gegen Korda: Alcaraz greift nach erstem Rasen-Titel

Carlos Alcaraz hat sich die Chance auf seinen ersten Titel auf Rasen erspielt. Am Samstag erreichte er das Finale im Londoner Queen's Club.

Könnte erstmals einen Titel auf Rasen einfahren: Carlos Alcaraz. IMAGO/Action Plus

Im Halbfinale schlug Alcaraz den US-Amerikaner Sebastian Korda locker mit 6:3, 6:4. Damit trifft der Spanier im Finale am Sonntag auf den 18. der Weltrangliste, den Australier Alex De Minaur, der sich im zweiten Halbfinale gegen den Dänen Holger Rune mit 6:3, 7:6 (7:2) durchsetzte.

Für Alcaraz ist es erst das dritte Rasen-Turnier seiner noch jungen Profi-Karriere. Bislang war er lediglich zweimal in Wimbledon angetreten, schaffte es auf dem für ihn ungewohnten Belag aber maximal ins Achtelfinale. Ein Sieg am Sonntag würde aber nicht nur den ersten Titel auf Rasen für Alcaraz bedeuten, sondern auch die Rückkehr auf Platz eins der Weltrangliste.

Diese Position hatte Alcaraz bei den French Open an Novak Djokovic verloren, als er im Halbfinale angeschlagen gegen den Serben ausschied. Gegen De Minaur könnte er am Sonntag nun ihren insgesamt elften Turniersieg einfahren. Das Turnier im Londoner Queen's Club gilt traditionell als Vorbereitung auf das Highlight in Wimbledon, das ab 3. Juli beginnt.