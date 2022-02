Halbfinal-Paarungen beim Final Four stehen fest

Tabellenführer SC Magdeburg trifft im Halbfinale des DHB-Pokals auf den HC Erlangen. Mit wem es der THW Kiel zu tun bekommt, steht noch nicht fest.

die Kieler treffen auf den Gewinner der Partie des Titelverteidigers TBV Lemgo Lippe gegen die MT Melsungen. Die Neuauflage des bis dato letzten Endspiels musste am Wochenende coronabedingt abgesagt werden. Das Finalturnier findet am 23./24. April letztmals in Hamburg statt. Von 2023 an wird in Köln gespielt.

"Wir sind froh, nach Hamburg fahren zu dürfen", sagte SCM-Geschäftsführer Marc-Henrik Schmedt: "Wir wollen hier keine Hafenrundfahrt machen, sondern das Finale erreichen. Ganz Magdeburg freut sich." Der SCM peilt in der Hansestadt seinen dritten Pokalsieg nach 1996 und 2016 an. Erlangen steht dagegen vor seiner Endrunden-Premiere.

Für Kiel geht es in Hamburg um Pokalsieg Nummer zwölf. Sollte Lemgo sein Viertelfinale gewinnen, kommt es zu einer Neuauflage des Vorjahres-Halbfinales. "Das hing uns eine Weile nach", sagte Kiels Geschäftsführer Viktor Szilagyi über die überraschende Niederlage (28:29) im Juni 2021.

HBL hofft auf Vollauslastung beim Abschied aus Hamburg

Die HBL geht davon aus, dass das Finalturnier bei voller Auslastung vor etwa 12 000 Zuschauern stattfinden kann. "Wir haben gute Chancen", sagte HBL-Geschäftsführer Frank Bohmann. Das ausgefallene Spiel zwischen Lemgo und Melsungen soll Anfang März nachgeholt werden.

Das Finalturnier der besten vier Teams findet nach 29 Jahren in der Hansestadt das letzte Mal in der Arena im Hamburger Volkspark statt. Danach geht es in die Lanxess Arena in Köln.