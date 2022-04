Halbfinal-Auftakt: Overtime-Sieg für Berlin - München siegt deutlich

Am Abend starteten die Halbfinals der DEL Play-offs. Während München den Heimvorteil gegen Wolfsburg deutlich nutzte, setzte sich auch Berlin in einer packenden Overtime gegen Mannheim durch.

In Berlin (Foto) und München starteten die DEL-Halbfinals am Mittwoch. IMAGO/Eibner

Titelverteidiger Eisbären Berlin und Red Bull München haben zum Halbfinal-Auftakt in den Play-offs der Deutschen Eishockey Liga (DEL) vorgelegt. Die Eisbären bezwangen die Adler Mannheim 4:3 (2:1, 1:1, 0:1, 1:0) nach Verlängerung und feierten ebenso den ersten Sieg wie München, das Vizemeister Grizzlys Wolfsburg beim 5:1 (2:0, 2:0, 1:1) keine Chance ließ. Drei Erfolge sind nötig, um ins Finale einzuziehen.

Wiederer hat in der Overtime das letzte Wort

In Berlin ließ Manuel Wiederer (72.) die Eisbären mit seinem Tor in der Verlängerung jubeln. Der Meister hatte einen Traumstart erwischt und durch Treffer von Giovanni Fiore (8.) und Jonas Müller (12.) in Führung gelegen. Der frühere NHL-Profi Andrew Desjardins (18.) und Jason Bast (23.) sorgten für den Ausgleich. Die Eisbären konterten durch Yannick Veilleux (34.), Tim Wohlgemuth (47.) brachte Mannheim in die Overtime.

"Das war ein typisches Play-off-Spiel, alles war drin. Mannheim ist ein starkes Team, die Serie wird weiter sehr eng bleiben. Wir mussten hart arbeiten", sagte Berlins Blaine Byron bei MagentaSport. Mannheims Matthias Plachta meinte: "Am Anfang hat die Intensität gefehlt, die ersten zehn Minuten waren nicht gut, auch wenn wir nochmal zurückgekommen sind."

Dominanter Münchner Heimsieg

München setzte mit einem dominanten ersten Auftritt und dank des sehr starken Patrick Hager gleich zu Beginn der Serie ein Ausrufezeichen. Der olympische Silbermedaillengewinner von Pyeongchang traf doppelt (13., 23.) und legte das 4:0 durch Konrad Abeltshauser (36.) auf. Zudem waren Ben Street (17.) und Ben Smith (42.) erfolgreich.

Am Freitag (19.30 Uhr/MagentaSport) stehen die zweiten Duelle an. Mannheim und Wolfsburg haben dann jeweils Heimspiele. Die Eisbären und München hatten die reguläre Saison auf den ersten beiden Plätzen beendet.