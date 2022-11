Halbes Dutzend in Walldorf: Sahne-Tag für den TSV Steinbach Haiger

Die Regionalliga Südwest wartete am 15. Spieltag zwar nur mit einem Freitagsspiel auf, das aber bot einige Highlights. Der TSV Steinbach Haiger entschied eine einseitige Partie auswärts gegen den FC-Astoria Walldorf mit sehenswerten Treffern mit 6:0 für sich.

Im einzigen Freitagsspiel des 15. Spieltags konnte der TSV Steinbach Haiger den Druck auf Primus SSV Ulm 1846 erhöhen. Die Mannschaft von Pascal Bieler ging die Aufgabe beim FC-Astoria Walldorf dementsprechend offensiv an. In der 3. Minute landete ein abgefälschter Schuss von Strujic im Netz, ein Start nach Maß. Und es kam noch besser für die Hessen: Eine präzise Vorlage von Tehe schweißte Stock humorlos unter die Latte (9.). Weitaus filigraner ging Firat in der 20. Minute zu Werke, der einen Flachpass von Tehe mit der Hacke ins Netz bugsierte. Der TSV hätte sogar noch höher führen können, aber Tehe und Gudra vergaben große Chancen. Dazu war Astoria-Schlussmann Idjakovic mehrmals reaktionsschnell bei Angriffen der spielfreudigen Steinbacher. Denen schien an diesem Abend alles zu gelingen: In der 40. Minute ging ein Eckball von Firat direkt ins Tor. Und mit dem nächsten Angriff schlenzte Strujic die Kugel ins lange Eck, 5:0.

Nach der Pause konnten die Gäste das Tempo rausnehmen, hatten dennoch weiterhin die gefährlicheren Szenen, wenngleich nicht mehr in der atemberaubenden Schlagzahl der ersten Hälfte. Weitere erfreuliche Nachricht für die Gäste: Korte kehrte nach anderthalbmonatiger Verletzungspause zurück, wurde in der 70. Minute eingewechselt und in der 84. Minute im letzten Moment am Torerfolg gehindert. Zwei Zeigerumdrehungen darauf machte Steinbach das halbe Dutzend dann doch voll, der eingewechselte Breitfelder nickte eine gut getimte Flanke ohne Mühe ein, der Endstand.

Ulm mit Aus im Pokal

Die restlichen acht Partien steigen am Samstag jeweils um 14 Uhr. Der bereits angesprochene Tabellenführer aus Ulm muss beim VfB Stuttgart II ran. Im Landespokal strichen die "Spatzen" am Dienstagabend die Segel, unterlagen dem Oberligisten Neckarsulm nach 120 torlosen Minuten im Elfmeterschießen. In der Liga gab es am vergangenen Wochenende trotz langer Unterzahl ein knappes 1:0 gegen Walldorf.

Bis auf Rang drei vorgearbeitet hat sich unter der Woche die TSG Hoffenheim II, die nun zum VfR Aalen reist. Aalen erledigte unter der Woche seine Pokal-Pflichtaufgabe beim VfB Bösingen mit 2:0. In der Liga muss man aufgrund der jüngsten Insolvenz wohl mit einem Neun-Zähler-Abzug rechnen - es soll aber auch weiterhin Profi-Fußball geben beim VfR. "Für die Mannschaft war die Nachricht ein Schlag ins Gesicht", merkte Kapitän Alessandro Abruscia an. In der Liga holte man jüngst zumindest einen Zähler in Worms, ob es nun gegen die formstarke Bundesliga-Reserve (vier Siege aus den letzten vier Spielen) zu mehr reicht, bleibt abzuwarten.

Auf Rang vier ist vor diesem 15. Spieltag der FC Homburg gelistet, nun kommt die kriselnde Eintracht aus Trier ins Waldstadion - unter der Woche noch mit 1:6 von Hoffenheim abgewatscht. Fünf sieglose Spiele in Serie sorgen für Unruhe beim Aufsteiger, eine Debatte um Trainer Josef Cinar wird aber nicht geführt. "Wir sind in einer ganz schwierigen Situation, die müssen wir als Mannschaft und Verein annehmen. Wir werden uns nicht auseinanderdividieren lassen", sagt Vorstandssprecher Alfons Jochem.

Zum Duell der Tabellennachbarn kommt es derweil in Offenbach, wo die heimischen Kickers die Zweitvertretung des FSV Mainz 05 empfangen. Bei den Kickers endete jüngst die starke Serie, gegen Steinbach setzte es nach zuvor fünf Partien ohne Niederlage ein 2:3. Dafür konnte am Mittwochabend im Hessenpokal mit einem 2:0 über den Oberligisten Türk Gücü Friedberg der Einzug ins Viertelfinale eingetütet werden.

Kellerduell in Freiberg

Im Keller steht das Aufeinandertreffen des SGV Freiberg mit Rot-Weiß Koblenz im Fokus. In der Liga läuft es nicht für die Elf vom "Deutschen Eck", im Rheinlandpokal stehen die Koblenzer nach dem 3:0-Sieg unter der Woche gegen den Oberligisten SG 2000 Mülheim-Kärlich immerhin schon im Viertelfinale. Ob dieser Erfolg auch im Tagesgeschäft Regionalliga Auftrieb gibt?

Der Tabellenvorletzte Hessen Kassel hat ein Heimspiel gegen den Bahlinger SC vor der Brust. Will der BSC gegen die Hessen punkten, ist zwingend mehr Torgefahr als bei den zurückliegenden Auftritten notwendig. Nicht wieder unter den Strich fallen will derweil die Wormatia aus Worms beim Auswärtsauftritt in Balingen. Die TSG, im Pokal gegen den FC Holzhausen mit 2:0 erfolgreich, muss dabei auf Jan Ferdinand verzichten, der mit einer Schulterverletzung längere Zeit auszufallen droht. Außerdem treffen sich die SG Barockstadt und der FSV Frankfurt zum hessischen Mittelfeldduell.