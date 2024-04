Halber Kader mit Erstligaerfahrung bei U20-Nationalteam

Die U20-Nationalmannschaft von Deutschland startet Mitte Mai in die letzte Maßnahme vor der Zielgeraden in Richtung Europameisterschaft. Bundestrainer Martin Heuberger hat nun 16 Spieler zu einem mehrtägigen Lehrgang in Frankfurt a. M. eingeladen, darunter mehrere Spieler mit Erfahrung aus der 1. Handball-Bundesliga.

Zwei Duelle mit Ungarn warten auf Deutschlands Junioren am 10./11. Mai (jeweils 17 Uhr). Die Einheiten sollen als Startschuss zum Einspielen für die diesjährige U20-Europameisterschaft in Slowenien (10. bis 21. Juli) dienen. "Wir wollen weiterhin an den individuellen Spielerprofilen weiterarbeiten, damit die Jungs ihre Qualitäten verbessern", meint Heuberger im Vorfeld.

"Die eigentliche Vorbereitung auf die EM beginnt dann ab dem 17. Juni in Warendorf. Bis dahin sind die Spieler nochmal in ihren Vereinen, um die Saison zu beenden und um Jugendmeisterschaften mitzuspielen", so der Bundestrainer.

Lehrgangsbedinn ist am 6. Mai in Frankfurt/Main. Neben den sechzehn Nominierten stehen neun weitere Spieler als Reserver zur Verfügung. Angaben dazu macht der DHB allerdings nicht.

Laut Trainerteam ist der Kader weitestgehend der, der auch den Stamm für die EHF EURO bilden wird. "Wir werden unsere Spieler weiterhin beobachten und schauen, wie die Form gerade ist. Dann werden wir mit Blick auf die direkte Vorbereitung die Qual der Wahl haben, wer schlussendlich mit zur Europameisterschaft fahren kann", räumt Heuberger ein.

Einige Spieler kamen schon in dieser Saison zu Einsätzen in der 1. Handball-Bundesliga, darunter Göppingens Torwart Julian Buchele oder die Flügelspieler Ben Connar Battermann, Tim Gömmel und David Móré. Auch Elias Newel (Frisch Auf Göppingen), Magnus Grupe (Rhein-Neckar Löwen), Jarnes Faust und Henri Pabst (THW Kiel) kamen schon zu Kurzeinsätzen in der Beletage.

Aufgebot U20-Nationalmannschaft

Torsten Anselm (SG Pforzheim/Eutingen)

Ben Connar Battermann (TBV Lemgo Lippe)

Julian Buchele (Frisch Auf Göppingen)

Jarnes Faust (THW Kiel)

Tim Gömmel (HC Erlangen)

Magnus Grupe (Rhein-Neckar Löwen)

Leif Haack (HSG Ostsee)

Fritz Haake (SC Magdeburg)

Tim Hertzfeld (Dessau-Roßlauer HV)

Frederik Höler (Füchse Berlin)

David Móré (Rhein-Neckar Löwen)

Elias Newel (HC Oppenweiler/Backnang und Frisch Auf Göppingen)

Henri Pabst (THW Kiel)

Anton Preußner (Füchse Berlin)

Marvin Siemer (Füchse Berlin)

Frederik Sondermann (TSV Bayer Dormagen)