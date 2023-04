"Halb Europa auf der Tribüne": Droht Barreiros Abschied im Sommer?

Leandro Barreiro mag die Bayern. Gegen die Münchner erzielte er seinen zweiten von bisher sechs Liga-Treffern. Die Gespräche über eine Verlängerung laufen.

"Wir sind in Gesprächen - in allen Richtungen", sagte Schmidt über Leandro Barreiros Zukunft nach dem 3:1-Sieg gegen den FC Bayern. Das schließt dann ein, dass ein Wechsel des luxemburgischen Nationalspielers in diesem Sommer nicht ausgeschlossen ist. Ein Jahr vor Vertragsende ließe sich für den zweikampfstarken Mittelfeldmann eine stattliche Ablöse realisieren.

Wir versuchen alles Menschenmögliche, um mit Leo zu verlängern, aber nach so Leistungen wie heute … Martin Schmidt

Barreiro war mit 16 ins NLZ von Mainz 05 gekommen. Priorität hat jedoch eine Vertragsverlängerung. Schmidt: "Wir versuchen alles Menschenmögliche, um mit Leo zu verlängern, aber nach so Leistungen wie heute …" Beim Duell mit dem Branchenprimus saß laut Sportdirektor "halb Europa auf der Tribüne". "Leo hat heute erneut unter Beweis gestellt, dass er ein wichtiger Spieler für uns ist", meinte Trainer Bo Svensson, der seiner Nummer 8 in einem Gespräch verdeutlich hat, welchen Plan er mit ihm verfolgt. Der Spieler selbst will sich zum Verhandlungsstand nicht äußern. In seinem 106. Ligaspiel erzielte der Mittelfeld-Allrounder seinen sechsten Treffer, zwei davon hat er gegen die Bayern markiert.

Mainzer Novum: Spiel gegen Bayern gedreht

Alle Scouts sahen einen gut aufgelegten Barreiro, der mit dem Anlaufen der Münchner Sechser vor allem nach dem Seitenwechsel dafür sorgte, dass Mainz die drohende Niederlage abwenden konnte. "Dass man die Bayern in einer Halbzeit 3:0 schlägt, ist eine unglaubliche Geschichte für die Historie von Mainz 05", befand Schmidt. Bei den Heimsiegen in den beiden vergangenen Jahren war der FSV jeweils früh in Führung gegangen, diesmal musste er einen Rückstand umbiegen.

Das gelang unter anderem, weil Svensson in der Pause seinem Team ins Gewissen redete. Der Trainer beklagt den fehlenden Mut bei Ballbesitz und das mangelnde Selbstvertrauen, was nach neun Spielen ohne Niederlage nicht direkt erklärbar war. Nach dem Seitenwechsel lief es besser, Ludovic Ajorque erzielte den Ausgleich, bevor Barreiro sein Team in der 73. Minute in Führung brachte, die später von Aaron noch ausgebaut wurde.

Das Ziel Europa wird noch nicht genannt

"Unsere Mannschaft ist so stark, dass wir daheim jedem Gegner Paroli bieten können", betonte Schmidt, der sich "auf die nächste große Hürde" freut, die am Sonntag beim VfL Wolfsburg auf Mainz 05 wartet. "Wir haben es selber in der Hand, spielen noch gegen Wolfsburg und Frankfurt." Das Erreichen des Europacups wollte der Sportdirektor aber selbst nach der "Steilvorlage durch den Bayernsieg" noch nicht als Ziel formulieren.