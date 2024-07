"Hala Madrid": Leupolz schließt sich Real an

Melanie Leupolz verlässt den FC Chelsea und wechselt in die spanische Hauptstadt zu Real Madrid. Beide Klubs bestätigten am Mittwoch den Transfer, ohne dabei auf Details wie Ablösesumme oder Vertragslaufzeit einzugehen.

Nach vier Jahren und neun Titeln beim FC Chelsea zieht es die ehemalige deutsche Nationalspielerin also weg aus England und ins sonnige Spanien. "Es ist ein großes Privileg, zu so einem großen Klub zu kommen", sagte Melanie Leupolz in einem von Real Madrid veröffentlichten Vorstellungsvideo. In diesem sprach sie auch ein wenig über ihre kommende Rolle bei den Blancos. "Ich will den jungen Spierlinnen helfen, zu scheinen, Struktur ins Team bringen und ihnen helfen, mit Druck umzugehen - einfach zum Erfolg beitragen."

"Chelsea ist mehr als nur ein Fußballverein. Er ist eine Familie, und ich bin stolz darauf, vier Jahre lang ein Teil davon gewesen zu sein", schrieb Leupolz beim Kurznachrichtendienst X und betonte: "Dieser Verein und alle, die mit ihm verbunden sind, werden immer einen besonderen Platz in meinem Herzen haben."

Nun aber richtet Leupolz ihren Blick auf Real, das den Versuch unternimmt, die langjährige Dominanz des FC Barcelona im spanischen Frauen-Fußball zu beenden. Leupolz jedenfalls freut sich auf die Aufgabe: "Ich bin so glücklich, dass ich hier bin. Wir sehen uns bald. Hala Madrid!"

Titelsammlerin in München und London

Die 30-Jährige, die im Oktober 2022 entbunden und nach einem Jahr Babypause ihr Comeback bei den Londonern gefeiert hatte, startete ihre Karriere einst beim SC Freiburg, mit dem sie den Aufstieg in die Bundesliga schaffte. 2014 folgte nach vier Jahren der Wechsel zum FC Bayern München, mit dem sie zweimal Deutsche Meisterin (2015 und 2016) wurde. Zur Saison 2020/21 wagte sie den Sprung auf die Insel und feierte mit den Blues große Erfolge - unter anderem vier englische Meisterschaften in Folge.

Für die Nationalmannschaft lief die mittlerweile 30-Jährige 79-mal auf, ihre größten Erfolge feierte sie 2013 mit dem Gewinn der Europameisterschaft und 2016 mit der olympischen Goldmedaille. Bei der WM 2023 in Australien und Neuseeland hatte sie zudem für Schlagzeilen gesorgt, weil sie als junge Mutter ihr Kind beim Turnier dabei hatte. Im vergangenen September trat sie nach zehn Jahren im DFB-Team zurück.