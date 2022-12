Seit Menotti war keiner jünger: Scaloni auf Augenhöhe mit Beckenbauer

Die Geschichte des WM-Triumphs Argentiniens ist auch die von Lionel Scaloni: Als "No Name" vor vier Jahren angetreten, erklomm er mit nur 44 Jahren den Olymp.

Es ist wohl eine jener Geschichten, die nur der Fußball schreiben kann. Erst nach dem frühen Aus Argentiniens bei der WM 2018 in Russland übernahm Scaloni den Job als argentinischer Nationalcoach von Jorge Sampaoli. Allerdings kam er erst zum Zug, nachdem alle anderen ins Spiel gebrachten namhafteren Kandidaten einer nach dem anderen abgesagt hatten.

Scaloni? Wie er tickt, diese Frage bewegte fortan Argentinien. Denn bei seinem Amtsantritt hatte er praktisch keinerlei Erfahrung als Chefcoach. Zweifel keimten nicht nur in der Öffentlichkeit, sondern auch beim Verband (AFA) auf, der Scaloni erst einmal interimsweise installierte - man weiß ja nie. Drei Monate später hatte Scaloni dann seine Festanstellung in der Tasche. Denn der bisherige U-20-Nationaltrainer überzeugte - nicht nur mit einer notablen Gruppenführung und ansprechenden Leistungen. Auch die Ergebnisse stimmten.

36-mal blieb Argentinien vor der WM 2022 ohne Niederlage, mit dem Triumph bei der Copa America 2021 holte die stolze Fußball-Nation den ersten Titel seit 28 Jahren. Und selbst die peinliche 1:2-Auftaktniederlage Argentiniens gegen Saudi-Arabien in Katar erwies sich im Nachgang als zu verschmerzender Ausrutscher: Argentinien ist zum dritten Mal nach 1978 und 1986 Weltmeister.

83 Tage jünger als Beckenbauer beim WM-Sieg 1990

Und Scaloni avancierte zu einem der jüngsten Coaches, die jemals Weltmeister wurden - zumindest in der jüngeren Zeit. Am Tag des Triumphes war er 44 Jahre und 217 Tage alt und damit 83 Tage jünger als Franz Beckenbauer, der am 8. Juli 1990, als sich Deutschland in Rom mit 1:0 gegen Argentinien durchsetzte, 44 Jahre und 300 Tage aufwies. Allerdings wurde "Kaiser Franz" damals als Teamchef geführt, da er nicht über die notwendigen Trainerscheine verfügte.

Letztmals jünger bei einem WM-Triumph war ein Landsmann Scalonis: Der legendäre Cesar Luis Menotti war am 25. Juni 1978, dem Tag des ersten argentinischen WM-Triumphes, 39 Jahre und 246 Tage alt. Acht Jahre zuvor hatte Brasiliens Mario Zagallo mit 38 Jahren und 316 Tagen die Selecao zu ihrem dritten WM-Titel geführt.

Jüngster WM-Trainer aller Zeiten bleibt aber Alberto Suppici. 31 Jahre und 252 Jahre war der Uruguayer alt, als er sein Heimatland bei der WM-Premiere im eigenen Land 1930 zum allerersten Titel führte.