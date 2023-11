Hajou: Plötzlich im Rampenlicht

Als Co-Trainer wirkte Ovid Hajou bislang in der zweiten Reihe. Doch weil Cheftrainer Torsten Lieberknecht nach dem Schlaganfall seiner Frau bei seiner Familie ist, steht Hajou nun beim SV Darmstadt 98 zumindest für das Spiel gegen Mainz plötzlich im Blickpunkt.

Den ersten Auftritt in vorderster Reihe beim SV Darmstadt 98 absolvierte Ovid Hajou souverän. Für seine diplomatische Antwort bei der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen den 1. FSV Mainz 05 zur Frage nach der personellen Situation in der Defensive der Lilien mit den drei rot-gesperrten Klaus Gjasula, Matej Maglica und Fabian Holland bekam er sogar von Vereinssprecher Jan Bergholz die bestätigende Antwort: "So ähnlich hätte Torsten auch geantwortet."

Hajou, der am heutigen Freitag 40 Jahre alt wird, hat im Profifußball bislang noch nicht für größere Schlagzeilen gesorgt. Seine Spielerkarriere musste der gebürtige Gelsenkirchener früh wegen einer Knieverletzung beenden. Als Co-Trainer stand er in der Regel im Schatten seiner Chefs. Und ohnehin sieht er sich als Teamplayer, betonte bei der Spieltags-Pressekonferenz gleich mehrfach, dass er nichts alleine, sondern immer im Team und in Abstimmung mit Lieberknecht mache, mit dem er telefonisch und per Videokonferenz im Austausch stehe.

Die Chemie stimmte auf Anhieb

Seit knapp zweieinhalb Jahren arbeitet Hajou im Trainerstab der Lilien. Als Lieberknecht im Sommer 2021 die Nachfolge des plötzlich abgewanderten Markus Anfang angetreten hatte, benötigte er einen neuen Co-Trainer. Bei einem Telefonat verstand man sich auf Anhieb gut und verabredete sich für ein persönliches Treffen. "Aus dem geplanten halbstündigen Kennenlernen wurden dann viereinhalb Stunden", erinnerte sich Hajou.

Auch mit allen anderen handelnden Personen - allen voran Präsidiumsmitglied Tom Eilers und Sportchef Carsten Wehlmann - habe er sehr gute Gespräche gehabt. Zudem hatte er bei seinen ehemaligen Spielern Romain Bregerie (Ingolstadt) und Daniel Heuer Fernandes (Osnabrück) nur Gutes über den Verein gehört. So kam es im Sommer 2021 schließlich zum Engagement am Böllenfalltor.

Ein erfolgreiches Debüt und eine Freistellung

Mit Darmstadt hatte Hajou selbst zuvor jedoch gemischte Erfahrungen gemacht: In seinem ersten Bundesliga-Spiel als Co-Trainer von Maik Walpurgis beim FC Ingolstadt im November 2016 gewann er 1:0 am Böllenfalltor. Aber auch sein letztes Spiel als Co-Trainer vor dem Engagement in Darmstadt war am Böllenfalltor: Mit Dynamo Dresden verlor er an der Seite von Walpurgis im Februar 2019 mit 0:2. Danach trennte sich Dresden von dem Trainergespann. Bei den Lilien war damals übrigens sein heutiger Darmstädter Co-Trainer-Kollege Kai Peter Schmitz übergangsweise Coach.

Die Spielerkarriere Hajous hatte einst durchaus vielversprechend begonnen. Bei Preußen Münster, wo er den größten Teil seiner Jugendzeit gespielt hatte, absolvierte er zwei Kurzeinsätze in der 3. Liga und wechselte dann zum damaligen Zweitligisten LR Ahlen. Doch dort verletzte er sich nach wenigen Einsätzen unglücklich am Knie. Zwei Jahre quälte er sich durch die Reha. Doch das Knie wurde immer wieder dick.

Teamplayer und Bindeglied

Mit 21 war der Traum vom Profi endgültig geplatzt, die Karriere beendet, bevor sie richtig begonnen hatte. "Für mich ist damals eine Welt untergegangen", sagte er. "Ich wollte nicht hören, dass es mit dem Fußball schon vorbei ist." Der Vater eines Freundes, der zugleich sein Trainer bei den Sportfreunden Lotte war, habe ihm vorgeschlagen, mal einen Gegner zu beobachten. Das war der Einstieg in die Trainerlaufbahn.

Seinen Job als Co-Trainer versteht Hajou heute keinesfalls nur als Hütchenaufsteller. Dann hätte er das Engagement in Darmstadt wohl auch nicht angetreten, hatte er bereits kurz nach Amtsantritt klargestellt. Bei den Lilien werde eng im Team zusammengearbeitet, auch wenn der Cheftrainer am Ende das letzte Wort habe. "Als Co-Trainer sehe ich mich auch als Bindeglied zwischen Mannschaft und Trainer. Da gehört nicht nur Fach-, sondern auch Sozialkompetenz dazu", sagte er.

Übrigens: Seinen Vornamen hat er tatsächlich in Anlehnung an den lateinischen Dichter Ovid. Und der Nachname bezeugt seine syrischen Wurzeln, wobei dieser immer wieder falsch ausgesprochen werde: "Ha-jo" (also ohne Dsch-Laut oder U am Ende) ist korrekt, wie er erklärte.