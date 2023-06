Mexiko auch dank Feyenoord-Torjäger schon im Viertelfinale - Katar wieder kalt erwischt

Mexiko hat auch bei seiner 17. Teilnahme die K.-o.-Runde beim Gold Cup erreicht. Gegen Haiti reichte eine starke zweite Hälfte. Katar dagegen patzte erneut spät.

Zwei Spiele, zwei Siege: Die mexikanische Nationalmannschaft hat mit einem optimalen Start in den diesjährigen Gold Cup frühzeitig das Viertelfinale erreicht und ihre Ambitionen auf den neunten Titel untermauert. In der Nacht auf Freitag (MESZ) bezwang der Rekordsieger Außenseiter Haiti in Glendale/Arizona mit 3:1.

Beim Duell 14. gegen 87. der FIFA-Weltrangliste verpassten die Mexikaner im dominanten ersten Durchgang noch das Führungstor, holten das aber gerade einmal 41 Sekunden nach dem Wiederanpfiff nach: Der 30-jährige Routinier Henry Martin von CF America, der vor der Pause das 1:0 noch verpasst hatte, überwand Keeper Alexandre Pierre diesmal.

Ein Eigentor von Ricardo Adé ließ Mexiko endgültig auf die Siegerstraße abbiegen (56.). Zwar erkämpften sich die Haitianer durch Danley Jean Jacques, der nach einer Ecke per Kopf zur Stelle war, noch das 1:2. Der für Martin eingewechselte Santiago Gimenez erzielte aber nur fünf Minuten später bei einem Konter den 3:1-Endstand. Der 22-jährige Angreifer, im Sommer 2022 von CD Cruz Azul gekommen, hatte in der abgelaufenen Saison mit 15 Toren großen Anteil an Feyenoords Meisterschaft in der Eredivisie und sorgte auch in der Europa League mit fünf Treffern in neun Einsätzen für Aufsehen.

Durch den Sieg stehen Gimenez & Co. auch bei der 17. Teilnahme sicher im Viertelfinale, in dem am übernächsten Wochenende ein Team aus der Gruppe C - Martinique, Panama, Costa Rica oder El Salvador - wartet. Erst einmal kann die Mannschaft von Interimstrainer Jaime Lozano, der nach dem schwachen Nations-League-Final-Four mit der 0:3-Halbfinalniederlage gegen die USA von Diego Cocca übernommen hatte, am Montag (3 Uhr MESZ) aber gegen Katar mit dem dritten Vorrundensieg ihren Aufwärtstrend weiter untermauern.

Honduras schockt Katar spät

Katar braucht dann seinerseits einen Sieg, um noch eine Chance aufs Weiterkommen zu haben. Der WM-Gastgeber von 2022, der erneut als Gast am Gold Cup teilnimmt, hatte zum Auftakt tief in der Nachspielzeit mit 1:2 gegen Haiti verloren - und patzte nun gegen Honduras wieder spät. Die Zentralamerikaner trotzten Katar durch Alberth Elis noch ein 1:1-Remis ab (90.+6) und haben mit Haiti zum Abschluss den vermeintlich leichteren Gegner vor der Brust.