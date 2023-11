Hainers Forderung an Freund: "Mehr Spieler made by Bayern"

Auf der alljährlichen Jahreshauptversammlung des FC Bayern herrschte am Vormittag Friede. Und Präsident Herbert Hainer erntete viel Applaus.

Ausnahmsweise muss sich an diesem Sonntag kein Bayern-Fan Sorgen darum machen, erst nach Anbruch des neuen Tages wieder nach Hause zu kommen. Ausgenommen natürlich, sie oder er hat noch viele hundert Kilometer Reise vor sich. Anders als sonst begann die Jahreshauptversammlung in diesem Jahr bereits um 11 Uhr am Vormittag. Vielleicht auch deswegen wirkte die Stimmung im BMW-Park, vormals Audi-Dome, zunächst gelöst.

Grund zur Freude haben die 1780 anwesenden Mitglieder ja ohnehin. In der Champions League läuft alles nach Plan, in der Bundesliga kristallisiert sich nach fünf Siegen in Serie ein Zweikampf mit Bayer Leverkusen heraus. Und was ist noch besser als ein Bayern-Sieg am Vortag der JHV? "Höchstens ein Sieg des FC Bayern in Dortmund", strahlte Herbert Hainer bei seiner Eröffnungsrede und erntete dafür einen noch größeren Applaus als die zuvor eingeblendeten Uli Hoeneß und Thomas Tuchel.

Der Präsident redete rund 33 Minuten lang und deckte beinahe alle Themenfelder ab, die den deutschen Rekordmeister zurzeit bewegen oder zuletzt bewegt haben. Den Social-Media-Beitrag von Noussair Mazraoui zum Israel-Palästina-Konflikt brachte Hainer selbst zur Sprache ("Noch einmal darf so etwas nicht passieren"), ebenso bereits den neuen Rekordumsatz von 882 Millionen Euro sowie den neuen Rekordstand bei Mitgliedern (316.000).

Verständnis für Tuchels Experten-Kritik

Und sportlich? Bedankte sich Hainer bei den in der Vorsaison entlassenen Julian Nagelsmann, Hasan Salihamidzic sowie Oliver Kahn ("Oli und Hasan bleiben Ikonen des FC Bayern") und stärkte, wie bereits CEO Jan-Christian Dreesen im kicker-Interview, ausdrücklich Tuchel den Rücken für dessen jüngsten TV-Disput mit den "Sky"-Experten Dietmar Hamann und Lothar Matthäus: "Es ist absolut verständlich, seinem Ärger auch mal Luft zu lassen", meinte Hainer, während die Halle erneut klatschte. "Diese Experten vertragen ein richtiges Contra."

Zum ersten Mal nahm Sportdirektor Christoph Freund bei der JHV Platz. "Wir halten große Stücke auf dich", lobte Hainer, schickte aber sogleich eine Forderung an den aus Salzburg geholten Österreicher hinterher: "Wir brauchen wieder mehr Statement-Spieler made by Bayern." Also Nachwuchshoffnungen, die den Weg vom Bayern-Campus zu den Profis schaffen, wie in dieser Saison bereits Frans Krätzig und Aleksandar Pavlovic.