Hainers Appell an Bayerns enttäuschte WM-Fahrer

Nach der für viele Profis ernüchternden WM 2022 will der FC Bayern "ohne Übergepäck" ins neue Jahr gehen. Dabei setzt Präsident Herbert Hainer auch auf Julian Nagelsmanns Persönlichkeit.

Auch 2023 will Herbert Hainer den Dialog mit den Fans und Mitgliedern des FC Bayern weiter intensiveren. "Ich bekomme viele Mails, die uns bestätigen, dass wir da einen sehr guten Kurs eingeschlagen haben", sagt der unlängst wiedergewählte Präsident auf der Klubwebsite. "Manche Mitglieder schreiben dann auch noch, welche Spieler wir kaufen sollten. Da muss man oft schmunzeln."

In jedem Fall wollen die Bayern auf dem Winter-Transfermarkt mitmischen. Nach den schweren Verletzungen von Manuel Neuer und Lucas Hernandez soll mindestens ein neuer Torhüter kommen. "Beide Verletzungen waren natürlich ein Schock. Diese zwei wichtigen Stützen werden in der zweiten Saisonphase fehlen, und unser Sportvorstand Hasan Salihamidzic hat ja schon angekündigt, dass wir Optionen auf dem Transfermarkt prüfen", sagt Hainer, ohne ins Detail zu gehen.

Hainer sieht in Messis Hartnäckigkeit ein "ausgezeichnetes Beispiel"

Nicht nur die beiden langfristigen Ausfälle haben dem Rekordmeister in der WM-Pause zugesetzt. Zahlreiche Nationalspieler kehrten mit unschönen Erfahrungen vom Turnier aus Doha zurück. "Im Sport gehört es wie im Leben dazu, Negatives zu überwinden, seine Lehren zu ziehen und nach vorne zu schauen", appelliert Hainer. "Es geht nun darum, ohne Übergepäck ins Jahr 2023 zu starten, und da kennen wir unsere Spieler gut genug, um zu wissen: Sie werden nach der Winterpause jetzt erst recht die großen Ziele mit dem FC Bayern angehen."

Hainer ist sich sicher, dass die enttäuschten Bayern-Profis in München "wieder in die Spur finden" werden. "Der Weg dieser Generation ist noch lange nicht zu Ende, ganz im Gegenteil: Viele von ihnen haben 2020 schon die Champions League gewonnen und sammeln Saison für Saison ihre Erfahrungen, um diesen Coup zu wiederholen. Auch Philipp Lahm, Bastian Schweinsteiger, Franck Ribery oder Arjen Robben wurden dafür belohnt, dass sie bis zuletzt alles gegeben haben. Lionel Messi ist nach diesem WM-Finale ebenfalls ein ausgezeichnetes Beispiel, dass man alle Gipfel erreicht, wenn man hartnäckig bleibt."

Nagelsmann? "Mit ihm ist alles möglich"

In Julian Nagelsmann hat die Mannschaft Hainer zufolge einen Trainer an ihrer Seite, der "in seinem zweiten Jahr bei uns gezeigt hat, was für eine Persönlichkeit er hat: Er hat genau analysiert, was optimiert werden muss, viele Gespräche mit Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic geführt - und dann wurde gemeinsam ein Gang hochgeschalten, indem wir die zwölf Spiele vor der WM bis auf das Last-Minute-2:2 in Dortmund gewonnen haben."

Nagelsmann wisse, wie der FC Bayern tickt. "Mit ihm ist alles möglich, auch wenn der Champions-League-Sieg natürlich nicht planbar ist. Wichtig ist, dass allen klar ist, dass die Erfolge vom vergangenen Herbst im Frühjahr nichts mehr zählen", mahnt Hainer. "Eine Lehre von unserem Aus im Viertelfinale der Champions League in der vergangenen Saison muss für unsere Spieler sein, dass man auf absolutem Top-Niveau keine Sekunde nachlassen darf. Das ist allen bewusst."