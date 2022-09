Hainer: "Von Nagelsmann komplett überzeugt"

Beim FC Bayern läuft es in der Liga nicht, Julian Nagelsmann steht in der Kritik. Der Trainer bekommt Rückendeckung.

Vier sieglose Spiele mit nur drei Punkten, am vergangenen Wochenende das 0:1 in Augsburg: Beim FC Bayern herrscht Unruhe, Coach Julian Nagelsmann steht in der Kritik. Nicht so bei den Bossen.

Oliver Kahn will zwar "dem Ganzen auf den Grund gehen", den Trainer nahm der Vorstandsvorsitzende am Sonntag aber in Schutz. "Wir beschäftigen uns jetzt nicht mit irgendwelchen anderen Trainern, wir sind von Julian überzeugt."

Am Montag bekam Nagelsmann dann auch noch Rückendeckung von Herbert Hainer, der in die gleiche Kerbe schlägt: "Wir sind von Julian Nagelsmann und unserer ganzen Mannschaft komplett überzeugt", meinte der Vereinspräsident des Rekordmeisters im "Münchner Merkur" und in der "tz".

Vielmehr erwartet Hainer nach der Länderspielpause ein anderes Gesicht der Mannschaft, da werden "wir wieder richtig angreifen, wie man es vom FC Bayern kennt. Die Saison hat gerade erst begonnen, und wir wissen, dass wir das Potenzial haben, um unsere großen Ziele zu erreichen." Mit Nagelsmann.